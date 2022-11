Esteban Tavares faz show neste domingo no Opinião

publicidade

Esteban Tavares volta ao Opinião (José do Patrocínio, 834) acompanhado de sua banda para celebrar os 10 anos do disco "¡Adiós Esteban!". O show é neste domingo, dia 20 de novembro, às 21h. Os ingressos estão à venda na Sympla.



O ¡Adiós Esteban! é o primeiro álbum solo do artista, que até 2012 era conhecido como membro da banda Fresno. O rock com influência de ritmos platinos e um toque a mais de melancolia trouxe Esteban para um disco cheio dos seus maiores sucessos, como "Segunda-feira", "Pianinho", "Sophia", "Canal 12" e "Tchau, Radar!", parceria com Humberto Gessinger, um dos ídolos de Tavares e com quem ele tocou em turnês.

No show, Esteban e seus colegas de banda tocarão o disco na íntegra, além de alguns outros sucessos.



Além do "Adiós", a discografia também contém: "Saca la Muerte de Tu Vida" (2015), "Eu, Tu e o Mundo" (2017) e "Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción: Santa Fe" (2019). Seu lançamento mais recente é o single "Shh Umm hah", de setembro de 2022.