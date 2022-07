Estreia a nova temporada da ‘Ilha Record’

publicidade

Nesta segunda-feira começa a segunda temporada do reality show “Ilha Record”. O formato original conta com 13 famosos encarando provas, confinamento e aventuras em busca de um tesouro de R$ 500 mil. A exibição ocorre de segundas a sábados, sempre a partir das 22h45min.

Com direção de núcleo de realities de Rodrigo Carelli, a atração é um formato original da Record TV. Mariana Rios, a nova apresentadora do programa, comentou sobre como está sendo o desafio de apresentar a Ilha Record 2. “Pra mim é um privilégio, eu estou extremamente grata por fazer parte desta equipe. Nós formamos um grupo muito especial, uma família! Estou muito feliz em fazer esses amigos, pessoas com quem aprendo todos os dias e quero levar para a minha vida toda. Nós estamos de mãos dadas juntos, desejando que este trabalho renda bons frutos e dê muito certo. Eu me surpreendi não só com a minha equipe, mas também com toda a estrutura. Tudo me surpreendeu de maneira positiva, eu estou muito feliz e realizada em apresentar esse reality”, afirma a apresentadora.

De volta à mesma vila paradisíaca, localizada no litoral brasileiro, os concorrentes que, na atração são chamados de “exploradores”, vão enfrentar diversos desafios para conseguir reunir pedaços de um mapa do tesouro. Mas, ao longo desta jornada, muitos deles serão enviados ao “Exílio”, de onde continuarão assistindo e mexendo no jogo da vila.

O “Guardião”, o misterioso habitante da Ilha, também está de volta. Ele é o protetor do tesouro. O poder do guardião continua soberano e não pode ser vetado.

As gravações continuam seguindo todos os protocolos de segurança para Covid-19 já adotados em outros realities da emissora, como isolamento do elenco antes do início das filmagens, realização constante de testes, além do uso de equipamentos de proteção individual e higienização do local.

Durante essa aventura, os participantes enfrentam provas em equipe, votações, desafios de sobrevivência e eliminações. Mas os que forem eliminados não saem da atração, eles são mandados para a caverna do “Exílio”, onde acompanharão o que acontecerá na disputa e ainda com a chance de interferirem diretamente no jogo. Uma das novidades da edição é o “Colar de Proteção”. No objeto, haverá pedras que, simbolicamente, representam três chances dos exploradores vetarem decisões vindas do exílio.

Já os vitoriosos precisam juntar pedaços do mapa do tesouro ao longo da temporada. No dia da grande decisão, que será transmitida ao vivo, será revelado ao público quem teve o melhor desempenho na prova final e levará o prêmio de R$ 500 mil. E mais: o participante preferido do público ganhará R$ 250 mil. Outros prêmios também serão distribuídos durante a temporada.

CENÁRIOS DO PROGRAMA. Durante o jogo, os “exploradores” ficam hospedados em uma vila, dividida em quatro áreas: “Quarto”, onde existem acomodações confortáveis para todos; “Convivência”, com cozinha, espaço para refeições e sala de estar; “Camarote”, um quarto exclusivo para o Comandante vencedor do ciclo, além da área de eventos, onde ocorrem as festas e demais atividades. Outro local importante da competição é o “Exílio”. Essa caverna conta com sala onde os “exilados” podem acompanhar o que estiver acontecendo. Será neste local que “exploradores”, de fora do jogo, acompanham, debatem e interferem diretamente na dinâmica, decidindo e escolhendo poderes e dilemas para os “exploradores” da vila. Por isso, mesmo fora do páreo, eles são fundamentais para influenciarem na mecânica do reality show. Além disso, os “exilados” convivem 24 horas por dia na caverna.

E ainda tem a “Arena”, local onde os exploradores vão lutar pela permanência no jogo, nos chamados “Desafios de Sobrevivência”. E é no “Campo de Provas” que acontecem as “Provas em Equipe”.

PROVAS. Será na “Prova em Equipe” que os “exploradores” vão conquistando os pedaços do mapa do tesouro. Antes da prova iniciar, todos se reúnem e formam as duas equipes (Esmeralda e Ametista), com dinâmicas diferentes a cada semana. Após essa etapa, eles entram em ação. As provas misturam aventura, inteligência, capacidade física e trabalho em equipe.

O comandante da equipe vencedora, além de conquistar o direito de ficar sozinho no Camarote, também escolhe quem fica com os pedaços do “Mapa do Tesouro”. No último ciclo, uma prova especial vai decidir quem serão os finalistas da temporada. No palco, os últimos a permanecerem na disputa verão juntos a parte final da prova, feita no dia da gravação do penúltimo programa. Durante a transmissão da final, uma votação pelo portal R7 irá escolher o explorador favorito do público.