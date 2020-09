Estreia de 'A Fazenda 12' agita web e vira assunto mais comentado

publicidade

A estreia da 12ª edição de A Fazenda, reality show da Record TV, nesta terça-feira (8), agitou as redes sociais. A atração, comandada por Marcos Mion, chegou a ocupar o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter.

"Meu Deus! Mal começou A Fazenda e a JoJo [Todynho] já está nos servindo vários memes icônica", publicou uma internauta. "Eu adoro o Mion", disse outra. "Obrigada #AFazenda por garantir nossos memes até 2050", comemorou.

Os famosos também repercutiram o programa que marcou o início da nova temporada. "Quem acha que vai ter barraco na votação?", questionou Sabrina Sato. "Só sei de uma coisa: os memes e tretas estão garantidos até o final do ano", comentou Dennis DJ.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas mudanças foram realizadas na dinâmica da atração. De acordo com Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da emissora, os participantes não vão ter contato direto com ninguém da produção por questão de segurança.

Como nos anos anteriores, o reality show segue com conteúdo exclusivo em todas as redes sociais e transmissão 24 horas no PlayPlus. Além de uma parceria inédita com o aplicativo TikTok.

Confira as melhores reações sobre a estreia