Estreia de reality show Canta Comigo Teen 2 agita redes sociais

A estreia do Canta Comigo Teen 2, neste domingo (3), agitou as redes sociais. O programa, que é apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, emocionou os telespectadores. No Twitter, o público destacou o alto nível dos competidores.

Os fãs do reality musical vibraram com a capacidade vocal dos participantes. "Que voz, Brasil. Que voz", escreveu um internauta. "Estou arrepiada", comentou outra. "Rodrigo Faro, seu programa está maravilhoso", publicou uma usuária do site.

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, já ganhou três temporadas na Record TV, duas delas com a apresentação de Gugu Liberato.

O programa conta novamente com um animado júri, composto de 100 talentosos artistas. Entre eles, estão nomes que fizeram parte da primeira edição do reality: Juninho Bill, Vanessa Jackson, Cinthia Cruz e Talita Cipriano.

