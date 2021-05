Estreia espetáculo de dança

publicidade

Entra em cartaz hoje o espetáculo de dança "O Que Você Separou de Mim?" reunindo uma experiência itinerante e digital. É assim que os bailarinos e coreógrafos Dinis Zanotto e Tamires Coutinho, idealizadores do espetáculo, descrevem o projeto que estreia nesta sexta-feira, em curta temporada virtual. Sem patrocínio, com nove bailarinos no elenco e com seis sessões triplas (18h, 19h30min e 21h, de sexta a domingo até 6 de junho), a encenação remota mistura texto, música e dança em um ato de resistência. “A continuidade na produção artística, ainda mais de forma independente, é sempre uma ação para marcar existências”, complementa Dinis sobre a iniciativa que atua como combate aos danos causados pelo isolamento social. “O espetáculo fala sobre as coisas que guardamos; as coisas que ficaram em nós com essa separação das pessoas que amamos”, afirma Tamires. Os ingressos podem ser adquiridos através da Sympla.

Ao vivo, os bailarinos Tamires Coutinho, Iago Damazio, Júlia Moraes, Dinis Zanotto, Caroline Monlleo, Anna Franco, Davi Benaion, Thais Mothé e Nathalia Amata, sob direção geral de Dinis e Tamires, convidam o espectador a transitar pelo WhatsApp, YouTube e Instagram, em imersão artística interativa e inovadora. “A partir do encontro com o público contamos sobre os encontros que deixamos de ter, que gostaríamos de ter e aqueles que um dia teremos. O jogo da transmissão e da condução digi-itinerante possibilita experiências singulares e customizadas de um mesmo espetáculo. Queremos propor uma experiência única para quem nos assiste”, diz Dinis, cofundador, ao lado de Tamires, da produtora Mnemoni.

“Dançamos para mostrar o que brilha, mas também o que impede de reluzir e abafa existências plurais”, detalha Dinis. “Dançamos para que o amor seja compartilhado. Dançamos a separação que nos une, a distância que nos aproximou e a proximidade da cura e da saúde que sonhamos”, complementa Tamires. “Fazer este espetáculo neste momento é comprar ingressos para uma montanha-russa daquelas gigantescas”, brinca Caroline Monlleo com a lista de tensões que este tipo de formato pode desencadear.

Dois homens em fases diferentes da vida, mas que se enxergam um no outro. Duas mulheres que desenvolveram forte amizade, mas que não sabem direito se a relação que cultivam desperta algo maior. Uma pessoa tentando manter a sanidade e a calma e esquecendo quem é pela mesmice e indiferença dos dias. Ao longo dessas histórias, o elenco aguarda um convidado especial para o jantar: o público. “Vamos guiando os espectadores por cenas que compõem essa história. Como gotas que juntas são um oceano, nossas vidas brilham ainda mais quando nos unimos. O que separamos para o público são momentos que brilharam no dia a dia pandêmico”, expõe Tamires.

Diante do congelamento da legislação de incentivo à cultura, Dinis e Tamires comentam sobre os desafios do projeto pandêmico: “Enfrentamos a possibilidade de não termos retorno financeiro mínimo, precisamos nos desdobrar para dar conta de demandas de produção, transmissão e gravação; entre outras questões. Continuamos fazendo arte por acreditar no potencial de cura”.