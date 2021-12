Estreia 'The Tender Bar’, dirigido por George Clooney e estrelado por Ben Affleck

publicidade

O filme ‘The Tender Bar’, dirigido por George Clooney e estrelado por em Ben Affleck, estreia no dia 7 de janeiro. O longa original da Amazon é um drama com roteiro de William Monahan. No elenco também Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Lily Rabe e Christopher Lloyd.

A adaptação do livro de memórias homônimo de J. R. Moehringer narra a vida do escritor enquanto crescia em Long Island. A trama é contada através dos olhos do menino J.R. (Tye Sheridan), que cresce no bar onde seu tio Charlie (Affleck) é o garçom. O filme traça a jornada de J.R. de criança para jovem adulto, enquanto sua mãe (Lily Rabe), seu avô (Lloyd) e seu tio tentam mostrar o caminho certo a seguir.

O tio Charlie faz o possível para incutir no jovem "JR" os valores práticos da classe trabalhadora, promovendo o respeito pelas mulheres e alertando-o sobre os perigos do álcool. O filme recebeu críticas mistas, mas o desempenho de Affleck foi amplamente elogiado e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5-DS9vtLeEs