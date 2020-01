Estreias desta quinta-feira vão do drama ao terror

publicidade

Tom Hanks é o astro principal de “Um Lindo Dia na Vizinhança”, de Marielle Heller, uma das estreias de hoje nos cinemas. Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador do "Mister Rogers' Neighborhood", um programa infantil de TV muito popular na década de 1960, nos EUA. Em 1998, Tom Junod (Matthew Rhys), até então um cínico jornalista investigativo, aceitou escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. Durante as entrevistas para a matéria, Junod mudou não só sua visão em relação ao seu entrevistado como também sua visão de mundo, iniciando uma inspiradora amizade com o apresentador.

Já para os amantes de sustos, “A Possessão de Mary”, um terror que acontece em alto-mar, pode agradar. David, vivido por Gary Oldman, desejoso em desbravar os oceanos ao lado de suas filhas e esposa (Emily Mortimer), compra um barco. Na trama, ao adquirir o velho barco, David convence sua esposa (Mortimer) de que a embarcação poderia ser a solução de seus problemas. Sendo assim, a família parte para uma esperançosa jornada marítima que rapidamente se torna aterrorizante. A direção é de Michael Goi e o elenco conta ainda com Manuel Garcia-Rulfo, Stefanie Scott, Chloe Perrin e Owen Teague.

Uma das estreias brasileiras de hoje é “O Melhor Verão de Nossas Vidas”, dirigido por Adolpho Knauth. Comédia brasileira na qual três melhores amigas são aprovadas para participar da final de um famoso festival de música. Porém, elas descobrem que estão de recuperação na escola e precisam arranjar uma maneira de comparecer ao festival em Guarujá sem que seus pais descubram. No elenco do filme estão Giulia Nassa, Bia Torres, Laura Castro.

Outra produção brasileira que entra em cartaz é “Golpe”, documentário dos gaúchos Luiz Alberto Cassol e Guilherme Castro. Nesta quinta-feira, haverá sessão seguida de debate com os diretores e convidados na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, térreo).

