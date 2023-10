Estruturas da Feira do Livro começam a ser montadas na próxima semana

publicidade

As estruturas da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre começarão a ser montadas a partir da tarde do dia 13 de outubro, sexta-feira, na Praça da Alfândega. O espaço ganhará 5 mil metros de lonas para aproximadamente 1 mil metros quadrados de estandes, estima a Câmara Rio-grandense do Livro, entidade que promove a Feira. Os trabalhos de montagem seguem até o dia 20 de outubro, quando as barracas dos livreiros e editoras devem reforçar a presença da Feira do Livro na Praça. Mesmo que haja chuva, a montagem prosseguirá. A Feira do Livro de Porto Alegre ocorrerá de 27 de outubro a 15 de novembro. Nesta edição, o patrono é o escritor, roteirista e cineasta Tabajara Ruas.

Destaques da programação

Entre os destaques da programação deste ano, estão a escritora, médica psiquiatra, doutoranda em Letras pela USP e colunista do UOL Natalia Timerman, bemo Clóvis de Barros Filho, escritor, professor, palestrante e jornalista; Nelson Motta, escritor, jornalista, compositor, roteirista e produtor musical; Sidarta Ribeiro, escritor, neurocientista, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Eduardo Spohr, escritor, jornalista e professor; Pedro Pacífico (@book.ster), advogado e escritor; Bela Gil, escritora, apresentadora e mestre em ciências gastronômicas e Miguel Nicolelis, escritor e neurocientista.