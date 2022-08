Ex de Johnny Depp, atriz Ellen Barkin faz revelações sobre relação: 'Verbalmente abusivo, controlado

publicidade

A atriz Ellen Barkin, de 68 anos, deu detalhes sobre sua relação com o ator Johnny Depp, de 59 anos. Os dois artistas se relacionaram na década de 1990 e trabalharam juntos no filme "Medo e Delírio". Ellen deu seu depoimento durante o julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard, mas o vídeo não foi exibido em sua totalidade na época.

Documentos da batalha judicial agora foram revelados e mostraram algumas das falas de Ellen, que alegou que Depp deu a ela a droga sedativa e hipnótica metaqualona, antes da primeira relação entre eles. Ellen disse que Depp estava cercado por "um mundo de violência" e que o astro era uma pessoa que menosprezava quem julgava ser inferior a ele.

Segundo a atriz, que esteve em outros projetos como The New Normal, Animal Kingdom, Estranha Obsessão e O Despertar de um Homem, o relacionamento entre os dois acabou quando o ator teria jogado uma carrafa de vinho nela, em um hotel em Las Vegas, nos EUA. Ao ser questionada se Depp poderia ser "incrivelmente charmoso", Ellen respondeu que "muitos abusadores são". "Ele é uma pessoa que grita, é verbalmente abusivo. E você consegue ver essas coisas", completou ela ao falar do caso da garrafa arremessada.

A atriz revelou que ele já chamou um assistente de porco também, nos bastidores de um dos filmes. Ellen também afirmou ter visto diversas vezes Depp consumindo drogas como cocaína, maconha e alucinógenos: "Ele estava sempre bebendo ou fumando um baseado".

Ellen falou mais sobre o comportamento abusivo de Depp durante os meses em que ficaram juntos: "Ele é apenas um homem invejoso, controlador, quer saber onde você vai, com quem vai, o que você fez na noite passada. Eu tinha um arranhão nas costas uma vez que o deixou muito, muito nervoso, porque ele insistiu que surgiu por fazer sexo com outra pessoa que não era ele".