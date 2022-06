Ex-menudo Angelo Garcia afirma ter sido vítima de estupros enquanto estava na banda

publicidade

O cantor Angelo Garcia, de 46 anos, revelou ter sofrido abusos sexuais durante o tempo em fez parte do grupo Menudo, banda que foi sucesso entre os jovens dos anos 1980. O artista participou do conjunto de 1988 a 1990.

A revelação de Garcia foi feita na série documental "Menudo: Forever Young", que fala sobre as experiências do grupo atrás das câmeras. "Durante meu tempo no Menudo, fui estuprado uma série de vezes, e era assim que os predadores se aproveitavam de mim", disse ele.

O músico detalhou uma situação que teria acontecido em um quarto de hotel onde se hospedou. Segundo ele, foi obrigado a ingerir bebida alcoólica por um homem e percebeu o abuso quando recuperou a consciência.

"Estava nu e sangrando, então sabia que havia sido penetrado. Eu notei algumas marcas de queimadura no meu rosto. Fiquei muito confuso e sem entender."

Além dele, outros membros do grupo, que teve 32 integrantes ao longo de sua história, incluindo o cantor Ricky Martin, alegaram que foram submetidos a abusos enquanto eram gerenciados pelo produtor Svengali Edgardo Diaz.