Ex-miss do Rio morre aos 27 anos após complicações em cirurgia de amigdalite

A Miss Brasil Continentes Unidos 2018, Gleycy Correia, de 27 anos, morreu nesta segunda-feira (20) após dois meses internada em coma por complicações se uma cirurgia de amigdalite. A informação foi confirmada pelo pastor Jak Abreu, amigo da família da modelo.

"Deus escolheu esse dia para recolher a nossa princesa! Sabemos que a saudade será imensa! Mas ela agora estará alegrando o céu com seu sorriso! A todos que oraram o nosso muito obrigado! Que o Senhor recompense cada oração de amor e todos esses dias juntos! Ela cumpriu seu propósito e deixou seu legado de amor em nós! Pedimos a sua oração pela família e amigos para que o Espírito Santo traga consolo nesse momento difícil", informou Jak.

A página oficial da CBN (Concurso Nacional de Beleza) também lamentou a morte da empresária. "Vítima de complicações de uma cirurgia, após algumas semanas em coma, faleceu hoje a Miss Costa do Sol CNB 2018 e Miss Continentes Unidos Brasil 2018, @gleycycorreia. Gleycy será sempre lembrada por sua beleza iluminada, alegria, e empatia demonstrada no seu projeto social, tendo restaurado a autoestima de tantas mulheres que enfrentaram o câncer de mama, redesenhando a aréola da mama gratuitamente. Siga na luz, querida Gleycy", disse em um post compartilhado nas redes sociais do órgão.

Gleycy tinha 27 anos, era natural de Macaé, no Rio de Janeiro, e conquistou o título de Miss Brasil Continentes Unidos em 2018. Ela estava internada há mais de dois meses em um hospital particular de Macaé por complicações de uma cirurgia de amigdalite.