Exposição coletiva "Meu Brasil" chega a Porto Alegre

Depois de passar por Paris, a exposição fotográfica coletiva "Meu Brasil" chega em Porto Alegre neste sábado. Com entrada gratuita, a inauguração ocorre a partir das 17h, na Galeria Espaço André Paulo Frank, no Clube de Cultura (rua Ramiro Barcelos, 1853). A mostra fica em cartaz até o dia 10 de agosto. O horário para visitação ocorre de segunda a sábado, das 17h às 21h.

"Meu Brasil" é parte do resultado do projeto de mesmo nome, do fotógrafo e curador carioca radicado na França Ricardo Esteves, que compreende o acompanhamento artístico à distância, seguido de uma exposição temática em Paris. A ideia é envolver fotógrafos brasileiros e de transformação, por meio da divulgação do resultado obtido durante o processo.

Assinam as obras os artistas-fotógrafos George Varanese Neri, Igor Gomes, Marco Escada, Marlene Reinaldo e Rose Aguiar. A curadoria é de Ricardo Esteves e Anna Priscilla Marques.

Completando a programação, haverá ainda uma palestra de Rose Aguiar sobre a intervenção da água na fotografia, tema da pesquisa que a artista está desenvolvendo. A atividade é gratuita e ocorre no dia 16 de julho, às 19h, no Clube de Cultura.