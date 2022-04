Exposição Interativa “Arte Alerta” abre no Espaço Cultural Correios 

publicidade

O Espaço Cultural Correios, de Porto Alegre (Sete de Setembro, 1020) inaugura neste sábado, das 14h às 17h, a exposição interativa “Arte Alerta IV”, da gaúcha Lesiane Lazzarotti Ogg, radicada no Rio de Janeiro. Com curadoria de Luiz Badia, entre os diferenciais está a possibilidade de criação e intervenção artística pelos próprios visitantes, o que tem levado milhares de pessoas a conhecer o projeto por onde passa, especialmente crianças e adolescentes. A visitação segue até 4 de junho, de terças a sábados, das 10h às 17h.

“O projeto Arte Alerta foi criado com o intuito de juntar vários artistas em uma nobre causa de alertar as pessoas sobre a degradação provocada pelo ser humano ao meio ambiente. Em um sentido mais amplo, envolvendo também outros aspectos do mundo contemporâneo que afetam a todos, como tecnologia e mudanças de comportamento”, explica Lesiane. “O Arte Alerta tem como foco plantar uma semente nas novas gerações, conscientizando sobre a necessidade de preservar o planeta de nossas próprias ações predatórias”, complementa a artista.



Nesta quarta edição do Arte Alerta, primeira no Rio Grande do Sul, 16 artistas que integram o Atelier Baluarte, do Rio de Janeiro, entre eles a também gaúcha Riele, exibirão suas pinturas com diferentes mensagens sobre a sensível questão de preservação do entorno, questionando a postura da humanidade em relação à natureza e à vida.



Além das pinturas, serão oferecidas ações de arte-educação, procurando inserir o público na mostra, convidando-os a produzir arte e a interagir a partir de trabalhos manuais orientados pela monitoria. Também será exibido um videoarte sobre a natureza chamado “Alma da Mata”, assinado pelo curador Luiz Badia. O projeto se diferencia nesse aspecto da comunicação e interação com o público, principalmente com as crianças, já que é delas que deve surgir um novo pensamento sobre a convivência entre o ser humano e a natureza.



Lesiane Lazzarotti Ogg

Natural de Canoas, Lesiane Lazzarotti Ogg, é cidadã do mundo. Atualmente, radicada no Rio de Janeiro, a artista gaúcha começou sua carreira na arte com uma exposição em Cuba e já expôs no Carroussel do Louvre em Paris e na sede da ONU, em Nova York. Com uma forte atuação social, em comunidades da África e do Brasil, Lesiane é membro da Academia Brasileira de Belas Artes, desde 2019.