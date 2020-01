Exposição no Margs apresenta surrealismo em fotografias submersas

publicidade

A “Leveza Submersa”, de Marcia da Silva, ganha abertura hoje no Bistrô do Margs (Praça da Alfândega, s/n°). A exposição é selecionada pelo 4° Concurso de Fotografias Associação dos Amigos do Margs/Bistrô 2019. A visitação pode ser feita diariamente, até 29 de fevereiro, das 11h às 19h.

A autora da exposição conta que o tema escolhido surgiu enquanto cursava a faculdade de Fotografia pela Universidade Feevale, na qual projetos autorais eram instigados a cada semestre. “Aproveitei a piscina da universidade para a realização destes ensaios. A piscina possui uma abertura transparente, fazendo com que a submersão da câmera não fosse necessária”, detalha. Para organizar este ensaio, Marcia da Silva utilizou fotografias digitais coloridas, realizadas entre 2016 e 2018, com uma câmera Nikon 3100 e lente 18-55 mm. A pós-produção das imagens foi realizada no Adobe Photoshop.

Natural de Novo Hamburgo, a expositora, além da formação pela Universidade Feevale, atualmente está cursando Design Gráfico. Com sua lente captura imagens surrealistas e possui forte interesse na pós-produção digital. Suas pesquisas desenvolvem-se nos campos da fotografia e da arte. Ela tem participado de exposições locais e nacionais e de diferentes eventos voltados à fotografia no país.

Esta é a última mostra do concurso fotográfico da AAMARGS, criado em 2015, e que está em sua quarta edição. O concurso promove a escolha de seis projetos por um júri convidado. Nesta edição, os jurados foram os fotógrafos Flávio Wild e Rogério Soares.

Os selecionados ganharam uma exposição no Bistrô ao longo do ano passado. Além de Marcia da Silva, também mostraram seus trabalhos pelo concurso: Andréa Prates Seligman, Marco Escada da Rosa, Marlene Reinaldo, Mônica Meine e Wilson Mallmann. Em 2019, a associação criou um segundo concurso fotográfico, voltado ao Café do museu, também com a seleção de seis projetos.