Exposições de mulheres podem ser conferidas a partir de hoje em Porto Alegre

A artista Marina Prudencio inaugura sua mostra “Transeuntes” e conversa com o público, nesta segunda-feira, a partir das 19h, no Espaço Ado Malagoli do IA/Ufrgs (Senhor dos Passos, 248). Suas pinturas, feitas a partir de fotografias e de imagens da Internet, são registros da contemplação dos instantes passageiros da vida urbana nas cidades. As composições de Marina são construídas a partir da observação do fluxo apressado dos pedestres, além do registro do olhar absorto de passageiros e de indivíduos entediados durante os momentos de espera. No próximo dia 19, às 19h, a artista fará uma visitação guiada.

Em dois espaços do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10) podem ser conferidas duas exposições. A Pinacoteca Aldo Locatelli recebe a coletiva “Artistas Mulheres: Territórios Expandidos”, composta por cerca de 30 trabalhos que ressaltam o caráter multimídia da produção das 181 artistas presentes na coleção da Pinacoteca. Este é um dos desdobramentos da pesquisa que quantificou a presença de artistas mulheres nos cinco acervos públicos de arte de Porto Alegre. Os dados coletados pela pesquisa serão divulgados dentro da exposição e um programa educativo com falas abertas e mediações ao público. A pesquisa colaborativa é uma iniciativa das estudantes de história da arte Cristina Barros, Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin. Visitação até 4 de outubro.

Na Sala Fonte do Paço, Natalia Schul apresenta a individual “Descaber”, composta por fotografias e vídeos que tratam da relação corpo e espaço, em ações feitas para a câmera. Produzidos entre 2015 e 2018, os trabalhos constituem-se a partir de jogos de encaixe do corpo da artista em móveis e objetos ou pela exploração de movimentos que parecem sem cabimento.

Na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973), “Claudia Paim: Corpopaisage” é uma homenagem à artista visual e professora Claudia Paim - falecida em 2018. A exposição se debruça sobre a sua principal pesquisa em torno do corpo e da paisagem, a qual desenvolveu através de diferentes meios como a performance, a fotografia, o vídeo, o som e o texto. Visitação de hoje até 24 de agosto.