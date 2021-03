Expressionismo alemão nas telas

publicidade

Bom momento para o amante do cinema se deliciar com uma imersão no Expressionismo Alemão com mostra inédita no Petra Belas à La Carte que se inicia nesta quinta-feira. Foram selecionados pela plataforma alguns dos principais expoentes do movimento que floresceu no pós-Primeira Guerra Mundial e se manifestou em diversas vertentes artísticas, além de obrasprimas de seus diretores.

A programação também vai comemorar o centenário do clássico “O Gabinete do Dr. Caligari”, de Robert Wiene, e de “A Morte Cansada”, de Fritz Lang, e começar homenagens pelos 100 anos de outro clássico, “Nosferatu”, de F.W. Murnau, no ano que vem. Para marcar este encontro com o movimento que buscava a representação do mundo por meio da subjetividade do artista, a seleção de filmes traz títulos como “As Mãos de Orlac”, “A Caixa de Pandora”, “Metrópolis”, “M: O Vampiro de Dusseldorf” e “A Última Gargalhada”.

Marcado pelo uso de imagens distorcidas, sombras, contrastes, exageros e ângulos de câmera pouco convencionais, o Expressionismo Alemão apresentado nesta mostra “O Gabinete do Dr Caligari”, de Wiene, considerado marco do movimento, sendo filme mudo de horror, com um olhar deformado do mundo, com cenários repletos de influência do gótico e do cubismo.

lo no próximo ano, “Nosferatu”, de Murnau, é uma das obras mais famosas do movimento, e ajudou a definir o filme de vampiro como um gênero, sendo uma influência até hoje. Inspirado no livro clássico de Bram Stoker, traz como protagonista o Conde Orlok (Max Schreck), um vampiro que se apaixona por uma mulher, e leva o terror para a cidade onde ela mora por não ser correspondido.

Outro filme da mostra é “M: O Vampiro de Dusseldorf”, de Lang, produção banida pelos nazistas em 1934. A obra tem como personagem-título um sujeito acusado de assassinar crianças, caçado e julgado por criminosos, que o acusam de romper com o código de ética do submundo. Já “A Caixa de Pandora” marca uma parceria inigualável entre o diretor Georg Wilhelm Pabst e a atriz Louise Brooks. O filme foi considerado extremamente moderno para sua época, em 1928 e, aparentemente, o público daquele momento mostrou-se desinteressado por ousadia e sinceridade.

Outro destaque da mostra do À La Carte é “Metrópolis”, de Fritz Lang, que projeta um futuro para o ano 2026. Lançado em 1928, a obra mostra a raça humana dividida em operários e intelectuais. Os operários vivem no subterrâneo como escravos, e os intelectuais gozam da boa vida. Se destaca o robô Maria, interpretado por Brigitte Helm, que apresenta um visual inspirado na Art Deco.

Os filmes que completam a mostra do À La Carte, “A Morte Cansada”, de Lang; “As Mãos de Orlac”, de Robert Wiene; e “A Última Gargalhada”, de Murnau, ajudam a ampliar o panorama sobre o movimento expressionista no cinema alemão que influenciou e influencia diretores e diretoras por todo o mundo, como Alfred Hitchcock, Werner Herzog e até Tim Burton, com seus personagens pouco convencionais e marginalizados por uma sociedade normativa.