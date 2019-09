Fã invade palco durante show de Anitta em São Paulo

publicidade

Anitta se assustou com um homem que invadiu o palco repentinamente durante o show que fazia em São José dos Campos, no interior paulista, na última sexta-feira. Enquanto ela cantava a música Ao Vivo e a Cores, um rapaz aparece bem próximo a ela que, em uma nítida reação de medo, sai correndo. Dois seguranças se aproximam e contém o fã. O momento foi registrado pelos espectadores do show.

Apesar do susto, a assessoria de imprensa afirma que Anitta passa bem. Os fãs da cantora repercutiram o vídeo nas redes sociais. "Que bom que tu correu daquele maluco. Nunca se sabe o que poderia ter acontecido", escreveu um internauta. "Mulher, você é louca, pegou o microfone e saiu correndo. Eu tinha deixado tudo pra trás (sic)", disse outro.