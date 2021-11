Fãs homenageiam Marília em cidades de MG que teriam shows

publicidade

Fãs da cantora Marília Mendonça vão se reunir na cidade de Ouro Branco, a 100 km de Belo Horizonte, para homenagear a artista, que faria um show no município neste sábado (6). O encontro será na praça de eventos, onde a sertaneja se apresentaria, a partir das 18h.

A ideia da homenagem foi da advogada e artesã, Mayara Franco, de 29 anos. A fã da cantora conta que foram criados dois grupos em um aplicativo de mensagens para repassar as informações do evento. A produção do show da artista em Ouro Branco também está ajudando na organização da homenagem.

A programação ainda não está definida, mas às 19h acontecerá um momento de oração, onde todos irão soltar balões brancos pelo ar. Os participantes foram orientados a usarem roupas brancas. Nino Rodrigues, cantor da região, vai se apresentar durante a homenagem e todo o repertório será de músicas da "rainha da sofrência".

Ônibus e vans de cidades vizinhas também estão indo para a cidade. A expectativa é que mais de 400 pessoas participem da reunião.

O show de Marília Mendonça aconteceria no Festival da Batata, evento tradicional da cidade que não ocorria desde o ano passado por conta da pandemia. Mayara Franco conta que a cidade estava em festa e com grandes expectativas. O clima na cidade agora é de tristeza e choque pela tragédia, segundo a fã.

— A cidade toda parou, lojas começaram a vender roupas para o show, salões começaram a fazer promoções para o pessoal se arrumar.

Homenagem em Caratinga

Nesta sexta-feira (5), fãs da cantora também se reuniram para homenagear a artista em Caratinga, a 311 km de Belo Horizonte, para onde ela seguia no momento do acidente. Durante a noite haveria um show para 8.000 no município.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram diversas pessoas cantando os maiores sucessos da artista, entre eles, “Amante não tem lar”, “Supera” e “Sentimento louco”. Em uma das imagens, fãs cantam a música “Graveto”.

Sepultamentos

Marília Mendonça e o assessor e tio Abicieli Silveira Dias Filho são velados neste sábado em Goiânia, capital de Goiás. Henrique Ribeiro, produtor da sertaneja, será sepultado em Salvador, na Bahia. Já o piloto Geraldo Martins de Medeiros e copiloto Tarciso Pessoa Viana serão enterrados em Brasília, no Distrito Federal.