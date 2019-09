Fado na Cidade Baixa tem nova edição neste domingo

publicidade

O evento “Fado na Cidade Baixa” acontece no próximo domingo, a partir das 16h, na rua Olavo Bilac, em um dos bairros históricos de Porto Alegre. O evento, com entrada franca, terá a participação do grupo Alma Lusitana, que apresentará fados e canções portuguesas que integram seu repertório. Em caso de chuva, o evento será adiado.

A edição deste domingo marcará a estreia da cantora Alana Pereira no Alma Lusitana, que substituirá temporariamente a fadista Júlia Machado. Ela dividirá o espaço ao lado dos músicos Jéferson Luz, na guitarra portuguesa, Diego Costa, no violão, e Maurício Montardo, no teclado.

Durante o evento haverá a venda de comidas tradicionais. A organização do evento sugere que os espectadores levem suas próximas cadeiras.