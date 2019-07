Família de Cameron Boyce cria fundação para ajudar jovens artistas

publicidade

A família de Cameron Boyce, que morreu aos 20 anos após uma convulsão, criou nesta terça-feira a Fundação Cameron Boyce, para honrar o legado do ator da Disney.

De acordo com o site da iniciativa, o objetivo é ajudar jovens artistas e criativos a fugirem do mundo da violência por meio da arte. Existe a opção de fazer doações em dinheiro, a partir de 10 dólares (R$ 38, na cotação atual) para a instituição e escolher a frequência com a qual quer ajudar.

As causas da morte de Boyce ainda estão sendo investigadas. Segundo os pais, ele foi vítima de uma "condição médica preexistente".

O último trabalho do ator foi em "Descendentes 3", com estreia prevista para o dia 2 de agosto deste ano. Em respeito ao falecimento, a Disney resolveu cancelar a première do filme e realizar uma doação ao Thirst Project, uma das ONGs que o artista tinha maior engajamento.