Famoso cover de Elvis Presley no Brasil morre de covid-19

publicidade

Um dos covers mais famosos de Elvis Presley no Brasil, Gilberto Augusto, morreu neste domingo (24), de covid-19. O artista de 44 anos foi diagnosticado com a doença, mas não resistiu às complicações.

"É com grande pesar que informamos que hoje uma grande voz se calou! Uma voz que dedicou a vida para levar alegria e emoção através das músicas dedicadas ao Elvis! Gilberto Augusto, as cortinas do palco se fecharam por aqui, mas uma grande orquestra celestial te recebera de braços abertos e sua voz continuará ecoando pelo céu junto de Deus! Com sua presença marcante semeaste amor e alegria por onde passaste. Seus familiares e amigos lembrarão de você com saudades", informou o comunicado postado nas redes sociais do artista no Instagram.

Gilberto era fã de Elvis desde os 7 anos e, com apenas 15, começou a homenagear o astro da música em eventos e shows cantando hits de Elvis. Em 1993, torrnou-se conhecido ao conquistar o prêmio Melhor Elvis do Brasil, no Programa Raul Gil. Em 2007, Gilberto foi escolhido como o Melhor Elvis Cover e, por conta disso, participou da divulgação do DVD de Elvis, lançado pela Warner no Brasil. O artista brilhava nos palcos como Elvis há 20 anos.

Fãs, seguidores e amigos lamentaram a partida dele nas redes sociais.

Veja a publicação completa: