Fantaspoa começa sua 17ª edição

Pelo segundo ano, o tradicional festival de cinema fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa, é realizado em formato on-line e gratuito. A programação do Fantaspoa começa hoje e estará disponível até o dia 18 de abril na plataforma Wurlak/Darkflix. Para ter acesso aos filmes, basta acessar o site , realizar o cadastro gratuito e clicar na aba Fantaspoa.

A programação conta com mais de 160 filmes de distintos gêneros e nacionalidades. Entre as estreias mundiais de longas-metragens, se pode citar “O Grande Salto”, representante do cinema iraniano, e “Este Jogo Se Chama Assassinato”, thriller estadunidense. O evento é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, com organização de João Fleck e Nicolas Tonsho. A programação conta com 40% de filmes dirigidos ou produzidos por mulheres, clássicos e uma mostra de animação. Também serão realizados debates, transmitidos via YouTube e Facebook, com cineastas e integrantes da equipe de longas-metragens que integram a programação do festival. E a festa Fantaspoa Toda La Noche será amanhã, via plataforma Zoom.

Ásia

Dentre os 57 longas-metragens da programação, o festival traz destaques da Ásia. Duas produções são do Cazaquistão: “Querida, Você Não Vai Acreditar” e “A Dark Dark Man”. Este último, um noir subvertido do cineasta Adilkhan Yerzhanov. Ainda do continente asiático, são três representantes do Japão: “Dancing Mary”, do prestigiado ator e diretor Sabu, “Kontora”, um drama histórico com toques fantásticos, e a cômica ficção científica “Dois Minutos Além do Infinito”, que trabalha o conceito de viagem no tempo. Também integra o programa o taiwanês “Get The Hell Out”, uma divertida mistura de filmes de zumbis com sátira política.