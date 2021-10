Feira do Livro de Porto Alegre divulga programação

publicidade

A 67ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece desta sexta-feira, dia 29 de outubro ao dia 15 de novembro, tem Fabrício Carpinejar como patrono e vai contar com um formato híbrido. Nomes de destaque da literatura como Jo Nesbo, Marian Keyes, Bernard Cornwell, Patrícia Portela e Pilar Quintana integram a programação online. No dia 29 de outubro, às 17h, a Câmara Rio-Grandense do Livro abre oficialmente a 67ª edição do evento, que tem como tema “Para ler um Novo Mundo”.

No dia 30, às 18h, o britânico Bernard Cornwell conversa com Rafael Bassi no painel “Os Livros Entre Reis e Espadas”. Cornwell é conhecido por seus romances históricos que já venderam mais de 30 milhões de exemplares no mundo e retratam conflitos ocorridos em território inglês. Entre eles estão “As Aventuras de Sharpe” e as “Crônicas Saxônicas”. Nesta conversa, o escritor fala de sua obra, inspirações, história e novos formatos para a literatura. Às 19h30min, a escritora colombiana Pilar Quintana conversa com a jornalista Ana K. Ávila no painel “Uma Relação Complexa, Bela e Intensa”. O livro “A Cachorra”, romance de Pilar, trata de maternidade e da autocobrança da mulher, alguns dos temas desta conversa. Sucesso internacional, o livro teve seus direitos vendidos para diversos países e foi anunciado na lista estendida do National Book Award.

Um dos escritores mais aclamados na Europa atualmente, o norueguês Jo Nesbø, músico e economista, participa no dia 1º de novembro do painel “Uma Caçada no Calor do Nordeste”. Em conversa que inicia às 18h, com mediação do jornalista Carlos André Moreira, o escritor fala sobre literatura policial, heróis, demônios e “A Casa da dor – Um Caso de Harry Hole”, seu livro mais recente cuja história se passa no nordeste brasileiro.

Quem também participa do evento é a portuguesa Patricia Portela, no dia 11, às 18h. Na conversa “Uma Utopia-distópica Sobre a Atualidade”, mediada pelo do escritor e livreiro Milton Ribeiro, Patricia fala sobre seus livros e estilo narrativo. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente pela peculiaridade da sua obra e é autora de “Duas Úteis”, “A Coleção Privada de Acácio Nobre” e de “Hífen”.

Já no dia 13, às 18h, a irlandesa Marian Keyes participa de um bate-papo mediado pela jornalista Maristela Scheuer Deves com o tema “O Universo Feminino com Humor e Leveza”. Conhecida por seus livros do gênero chick lit, ela já vendeu mais de 22 milhões de livros no mundo todo. Autora de “Melancia” e de “Adultos”, seus romances são leves e divertidos, mas também abordam assuntos delicados do universo feminino. Alguns de seus temas centrais são luto, depressão pós-parto, violência doméstica e traição. Para assistir aos debates, basta acessar os canais digitais do evento. O encerramento da Feira do Livro acontece no dia 15 de novembro, às 20h30min. Confira a programação completa no site.