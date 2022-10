Feira do Livro de Porto Alegre promove atividades para diversas faixas etárias

publicidade

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de literatura da 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, destinadas ao público adulto. Serão seis oficinas, com dois encontros cada, conduzidas por escritores e pesquisadores, que acontecem de 31 de outubro a 12 de novembro, às 15h, na sala O Retrato, do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223). As inscrições devem ser feitas pelos formulários disponíveis no site feiradolivro-poa.com.br. Abaixo estão os links de cada oficina.

As inscrições para as oficinas ficarão abertas até que se esgotem as vagas disponíveis. Confira:

31/10 e 1/11 (15h) – Oficina: O jogo da criação poética tem regras ou não? Com Ronald Augusto.

Inscrições: https://forms.gle/AGwpbuySFKRmPWRy9

2 e 5/11 (15h) – Oficina: Tudo contra os clichês! Com Cíntia Moscovich.

Inscrições: https://forms.gle/Rnf1kJUtNJkQqujK9

3 e 4/11 (15h) – Oficina: Escrita e escuta feminiSta. Com mariam pessah.

Inscrições: https://forms.gle/jMidoSifZMWUb6gy6

7 e 8/11 (15h) – Oficina: As fronteiras da minificção. Com Altair Martins.

Inscrições: https://forms.gle/YPVeDgE2aLE3rFwr9

9 e 10/11 (15h) – Oficina: Como aprender gramática pensando mais e decorando menos? Com Paulo Flávio Ledur.

Inscrições: https://forms.gle/5em9TSfyE6wdeLse7

11 e 12/11 (15h) – Oficina: O ambíguo e o estranho na literatura de mulheres. Com Priscila Ferraz Pasko.

Inscrições: https://forms.gle/36Q2soa9qRWWPPGX8

Para o público escolar, os agendamentos para as atividades (que envolvem contação de histórias, roda de poesias e encontro com autores) devem ser feitos pelos professores, através do e-mail visitacaoescolar@gmail.com. Neste mesmo e-mail podem ser agendados os encontros e oficinas de autores para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que acontece no Espaço Jovem Petrobras.