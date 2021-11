publicidade

O universo feminino com humor e leveza é um dos temas da live com a escritora irlandesa Marian Keyes, neste sábado, dia 13, a partir das 18h, dentro da programação da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. A mediação será da jornalista Maristela Scheuer Deves.

Conhecida por seus livros do gênero chick lit (ficção feminina), Marian Keyes já vendeu mais de 22 milhões de livros no mundo todo. Autora de “Melancia” (BestBolso, 2009) e de “Adultos” (Bertrand Brasil, 2021), seus romances são leves e divertidos, mas também abordam assuntos delicados do universo feminino. Alguns de seus temas centrais são luto, depressão pós-parto, violência doméstica e traição. As personagens criadas pela escritora possuem perfis realistas, que permitem com que o leitor se identifique com a trajetória de vida narrada.

As atividades da Programação Oficial acontecem de forma on-line e são transmitidas no site feiradolivro-poa.com.br/.

A Feira do Livro segue até 15 de novembro. Funcionamento: Área geral, das 12h30min às 19h30min. Área Infantil e Juvenil, das 10h às 19h30min.