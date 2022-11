Fenômeno do K-Pop, Shakira e mais: saiba quais serão os shows de abertura da Copa do Mundo

publicidade

Shakira, BTS e Black Eyed Peas farão os shows de abertura da Copa do Mundo no Catar, que acontece neste domingo, dia 20. A colombiana recém–separada do zagueiro espanhol Gerard Piqué, é tratada como o grande nome que vai anteceder o confronto entre Catar e Equador, o primeiro do Mundial. A Fifa ainda não divulgou de forma oficial seu line-up.

Contudo, o fenômeno mundial do gênero musical conhecido como K-Pop, o BTS, também deve dividir o palco com a estrela colombiana. As informações iniciais foram divulgadas pelo veículo sul-coreano - país de origem do BTS - "Naver", e confirmado pelo "Mundo Deportivo", da Espanha. Além deles, o The Black Eyed Peas, que recentemente retornou com sua formação original (sem Fergie, apenas), também está confirmada para abertura do Mundial. Outro nome especulado é da cantora inglesa Dua Lipa, mas ela já se pronunciou e disse que só irá ao Catar "quando cumprirem promessas de direitos humanos".

Se confirmado, esta será a segunda vez que Shakira e Black Eyed Peas se apresentam juntos em uma cerimônia de abertura de um Mundial. Em 2010, na África do Sul, além deles e artistas locais da África, o show ainda contou com Alicia Keys. Em 2018, os responsáveis foram o cantor inglês Robbie Williams e a alemã Aida Garifullina.

