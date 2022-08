Fernando Anitelli percorre nove cidades gaúchas com "O Teatro Mágico - Voz e Violão"

publicidade

O cantor paulista Fernando Anitelli passa por nove cidades gaúchas, com “O Teatro Mágico – Voz e Violão”, numa promoção do Sesc-RS. A turnê começa hoje, às 20h, em Montenegro (Teatro Therezinha Petry Cardona); e passa por Taquara amanhã; Venâncio Aires na sexta; São Leopoldo no sábado; Novo Hamburgo domingo; Caxias do Sul dia 30; Passo Fundo dia 31; Santa Rosa dia 1º de setembro e Canoas, no próximo dia 3.

Intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história do Teatro Mágico, o espetáculo é um encontro saudoso que terá clássicos como “O Anjo Mais Velho”, “Pena”, “Camarada D’Água”, “Nosso Pequeno Castelo” e muito mais. Além destas, o artista também cantará sucessos do álbum “Luzente”, lançado em 2022. Livre para todas as idades, o show tem 2h de duração.

Confira o cronograma:

24/8 (quarta-feira) - Montenegro

Horário: 20h

Local: Teatro Therezinha Petry Cardona - Fundarte (Rua Capitão Porfírio, 2141)

25/8 (quinta-feira) - Taquara

Horário: 20h

Local: Centro de Eventos da Faccat (Av. Oscar Martins Rangel, 4500)

26/8 (sexta-feira) - Venâncio Aires

Horário: 19h30

Local: Colégio Gaspar (Rua Tiradentes, 1281)

27/8 (sábado) - São Leopoldo

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Leopoldo (Rua Osvaldo Aranha, 934)

28/8 (domingo) - Novo Hamburgo

Horário: 17h

Local: Em frente à Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo (Avenida Dr. Maurício Cardoso, 132)

Entrada Franca.

30/8 (terça-feira) - Caxias do Sul

Horário: 20h

Local: Casa de Cultura – Teatro Pedro Parenti (Rua Doutor Montaury, 1333)

31/8 (quarta-feira) - Passo Fundo

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc (Av. Brasil, 30)

01/9 (quinta-feira) - Santa Rosa

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc (Rua Concórdia, 114)

03/09 (sábado) - Canoas

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc Av. Guilherme Schell, 5340