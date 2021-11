Fernando Morais no Projeto Literário Diálogos Contemporâneos

publicidade

O jornalista e escritor Fernando Morais encerra o Projeto Literário Diálogos Contemporâneos em Porto Alegre nesta terça-feira (30), às 19h, no Theatro São Pedro. O tema da conferência é "Guerras culturais: corações e mentes em tempos de fake news, negacionismo e pós-verdade". A mediação será feita pela professora Juçara Dutra Vieira.

Fernando Morais é jornalista e escritor, recebeu três vezes o Prêmio Esso e quatro vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. É autor, entre outros livros, de "Olga", "Chatô, o Rei do Brasil", "Corações Sujos", "A Ilha" e "Os Últimos Soldados da Guerra Fria". Seu mais recente lançamento é “Lula, volume 1: Biografia”.

Neste bate-papo Morais fala sobre como no Brasil, e em grande parte do mundo ocidental, cresce a onda de fake news e seus impactos na vida social e política. Em tempos de negacionismo histórico e científico, onde a opinião individual tem mais valor do que fatos objetivos, é necessário investigar e buscar respostas para as diversas formas de manipulação de corações e mentes, que assustam as democracias e sabotam conquistas da sociedade no campo dos direitos individuais e coletivos

Durante o mês de novembro, o Projeto Literário Diálogos Contemporâneos em Porto Alegre reuniu escritores reconhecidos debatendo temas pertinentes para o país. Entre os participantes estiveram Elisa Lucinda, Ignácio de Loyola Brandão, Xico Sá, Sérgio Vaz, Tereza Cruvinel e Mary del Priore.

A distribuição de ingressos ocorre a partir das 18h, por ordem de chegada, e limitados a apenas um por pessoa. Também há transmissão online ao vivo pelo canal do Diálogos Contemporâneos no YouTube. É obrigatório o uso de máscara durante a permanência no evento. Existe disponibilidade de álcool em gel no hall de entrada, onde é feita medição de temperatura para entrada no local. Também é exigida a apresentação de passaporte vacinal, conforme determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.