FestFoto Poa celebra 15 anos com exposição na Fundação Iberê

O Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, FestFoto completa 15 anos neste 2022. Para celebrar a data, o FestFoto leva para os quatro andares da Fundação Iberê (Padre Cacique, 2000) uma seleção de imagens que tratam do confinamento imposto pela pandemia e seus processos de conexão e desconexão, além de trazer questões sobre agressões sofridas pelo planeta por causa do comportamento humano.

"Terrarium", que ser conferida até dia 21 de agosto na FIC, foi dividida em três partes e, também, pretende um diálogo com elementos centrais da constituição do Brasil, por ocasião da passagem do bicentenário da Independência.

Para incorporar a diversidade de olhares sobre a pandemia, o festival exibe as obras dos 20 finalistas do concurso internacional Fotograma Livre. Os artistas foram provocados a pensar sobre as estratégias contemporâneas capazes de viver e enfrentar os temas da atualidade.

Fotograma Livre – artistas participantes

Luiza Kons: Em nome da Mãe e do Pai – Vencedora da categoria Portfólio

Mari Gemma De La Cruz: Céu de Urucum – Vencedora da categoria Multimídia

Ana Sabiá: O Gabinete de Curiosidades da Sra. M.N.

Bárbara Lissa e Maria Vaz: Quando o tempo dura uma tonelada

Bella Tozini: Órgãos Dissidentes

Christianne Bueno: Folie Circulaire Series

Frederico Stoll: Heróis Brilhantes

Isabella Finholdt: SEDE

José Roberto Bassul: O sol só vem depois

Kitty Paranaguá: Danaturezadascoisas

Luciana Petrelli: Os sons da terra

Marcio Vasconcelos: Juradas de Morte

Marisi Bilini: A Montanha é de pedra. E você?

Mateus Morbeck: Realejo

Mateus Morbeck: Esquecemos de aprender

Mateus Sá: Latência

Patrícia Borges: Akhenaton e Terra sem nuvens e sem noites

Ricardo Ravanello: Distopias e utopias

Ulla Czecus: White Balance

Valdir Machado Neto: Habitant

Terrarium brasiliensis – Um grupo de estudos, conduzido pelos coordenadores do FestFoto, traz reflexões coletivas e horizontais e trabalha com as diversas relações que a fotografia estabelece na cena da arte contemporânea: a gênese da imagem, o fluxo criativo, os interesses de mercado e da museografia e o papel da arte na vida humana. Reunidas na mostra Terrarium brasiliensis, as imagens criadas no grupo constroem um mosaico de temas e propõe considerações sobre marcos temporais.

Terrarium brasiliensis – artistas participantes

Renata Saad: DESconsTRO

Sonia Loren: Submersa – o corpo como anima

Allan Silva: Série Odisséia 2021

André Bracher: Série Querida Erna

Clayton Ferreira

Flavia Sampaio

Juliana Sícoli: 120 volts

Rose Aguiar: Fragmentos

Sandra Gonçalves: Série Caos

Tiago Meireles: Série Trezentos e setenta e cinco mil e trezentos passos e Série Por que está lá



Brutalismo

A mostra apresenta seis obras que discutem o resultado da relação abusiva com o ambiente natural no Brasil. No momento do bicentenário da Independência, o FestFoto convida a pensar sobre a lógica brutal de domesticação da paisagem e de extração dos recursos minerais e ambientais que caracterizam os 500 anos de inserção do país na economia mundial.

Solidão, de José Diniz - Vencedora do Fotograma Livre 2020

Série de fotografias digitais, realizadas no Pará e sobrepostas a imagens de satélite. A obra localiza as árvores de castanheiras - poupadas do abate por uma lei federal que proíbe a derrubada de algumas espécies - no mapa do desmatamento. Mesmo sobreviventes, elas sofrem com a destruição do ambiente e entram em processo de sofrimento, evidenciado pelas fotografias.

Tempo dos Tupinambá, de Zeca Linhares

A obra é uma busca por paisagens originais anteriores à fundação da cidade do Rio de Janeiro e de seu entorno. Um mergulho na fauna e na botânica originais do Brasil e o impacto das espécies introduzidas pelos portugueses. Também é um estudo sobre as cores que foram sumindo de nossas paisagens originais.

O recado da montanha

Mostra com curadoria do fotógrafo Rodrigo Zeferino, reúne quatro aristas mineiros para mostrar a realidade da exploração de minério de ferro em Minas Gerais.

Mar de Morro, de Pedro David

Na série Mar de Morro, o autor registra as marcas de areia e terra acumuladas nas calçadas de sua vizinhança e as associa aos morros de Minas Gerais. A partir desses rastros indiciais fantasmagóricos, David nos faz lembrar da sina do hemisfério sul de servir como fonte de recursos primários. Ao mesmo tempo, chama atenção para a topografia mineira que, dia após dia, é “britada em milhões de lascas”, nas palavras de Drummond.

Veias Minerais, de Julia Pontés

Júlia Pontés olha bem para o que restou das montanhas, muitas delas vertidas em vórtices que assumem a forma de pico negativado. Sempre do alto, ela cria imagens de alta densidade pictórica observando os rastros deixados na terra pela atividade extrativista. Justo ela, que padece de uma doença genética que impede seu organismo de processar e eliminar excessos de ferro.

Em Veias Minerais, a autora sobrevoa e registra meticulosamente todas as áreas e compõe um mapa da exploração mineral no estado dando nome e cor ao resultado da retirada de ferro, ouro, nióbio, alumínio e ardósia.

Máquina-Terra, de Rodrigo Zeferino

A série Máquina-Terra, de Rodrigo Zeferino, tem como protagonista a usina que ocupa o centro geográfico de Ipatinga, sua cidade natal. Derivadas do projeto O Grande Vizinho, um olhar sobre a absurda proximidade entre as paisagens urbana e industrial da cidade, estas imagens surgem a partir da imersão do artista nas entranhas do gigante metálico, percorrendo o mesmo trajeto do minério que, lá dentro, assume a forma de chapas brilhantes.

Partículas Metálicas, de João Castilho

A série Partículas Metálicas integra uma sequência de obras em que João Castilho se apropria de signos relativos aos efeitos da mineração e os contrapõe à fortuna mineira representada pelo barroco, pela arte contemporânea e pelas belas paisagens naturais.

Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre – FestFoto. Até 21 de agosto, com visitação de quartas-feira a domingo, das 14h às 18h30min.