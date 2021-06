Festival convida para retomada da sensibilidade em tempos pandêmicos

publicidade

Tendo como proposta na edição 2021 desfrutar de outras realidades por meio da arte e a retomada das emoções em tempos difíceis, como os enfrentados mundialmente com a pandemia de Covid-19, o Porto Alegre em Cena será realizado de 19 a 31 de outubro em formato híbrido, com transmissões ao vivo on-line e também presenciais, respeitando os protocolos indicados por autoridades. Com um caráter imersivo, o evento irá transformar as plataformas onlines, ruas, teatros e galerias de arte em palcos repletos de sensibilidade e acolhimento.

Inspirado fortemente no sucesso do ano passado, com apresentações anti-aglomeração, em intervenções em espaços públicos para os espectadores – que estavam dentro de casa, das janelas, no ônibus ou em trânsito – devem permanecer nesta edição. Outro sucesso experimentado foram as muitas plataformas utilizadas – e-mails, zoom, Instagram, WhatsApp, ligações – que levarão o público para os locais da cena. Em destaque, instalações urbanas, humanísticas e itinerantes, com todas as possibilidades que a arte pode expressar em uma visão especial sobre as cidades em perspectiva do futuro.

“Nessa 28ª edição seguimos na busca do futuro que estamos construindo e de maneiras para defender a vida, como já vínhamos fazendo nos últimos anos. E também, algumas obras de arte nos convidam a olhar para nossa cidade, para o nosso território, nosso chão sagrado. Nesse festival vamos propor tecer sobre nossa cidade uma outra que se conecte com o passado e nos resgate um solo sagrado de antes das pedras portuguesas serem instaladas apagando uma história que, talvez, hoje, seja a que vai nos ajudar a criar um futuro possível”, reflete o diretor geral, Fernando Zugno. Esse pensamento curatorial surge a partir de conversas com o artista Xadalu Tupã Jekupé, que irá criar uma obra exclusiva para o festival.

Serão apresentações locais, nacionais e internacionais, que terão transmissão pelo site e canal oficial do evento no YouTube, não perdendo de vista as ruas e espaços culturais. Um dos destaques estrangeiros é a montagem espanhola “Museu da ficção I: Império”, que contará com setores no palco e na plateia, enquanto o público percorre a exposição criada por Matías Umpierrez com os aclamados Robert Lepage e Ángela Molina, que fazem parte da ficha técnica. A atração será dominada por apelos visuais, em um diálogo sobre o deslocamento que a ação dramática pode provocar em um sistema museu-coleção-conservação-exposição-tempo.

Confirmada nesta edição também a instalação de Jaider Esbell, artista, escritor e produtor cultural indígena da etnia Makuxi, natural de Roraima. Recentemente, ele expôs em Belo Horizonte, cobras luminosas gigantes a céu aberto, que deverão ser reproduzidas em solo gaúcho. Já o Inclusão em Cena, que nos últimos cinco anos foi uma programação realizada de forma paralela ao festival, volta a conexão com todas as demais atrações, promovendo acesso e troca das periferias, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social aos espetáculos e ações ao longo de todo o evento. Realizado pela Prefeitura de Porto Alegre por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o 28º Porto Alegre em Cena terá sua programação completa divulgada em breve.