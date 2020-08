Festival de Bonecos de Canela é transferido

publicidade

Tradicional evento da serra gaúcha, o Festival Internacional de Bonecos de Canela não será realizado em 2020, por conta das medidas sanitárias decorrentes da pandemia, de evitar aglomeração e da falta de recursos financeiros. Sem data definida ainda, inicialmente o evento estava previsto para acontecer entre 15 e 18 de outubro e posteriormente, na programação do do 33º Sonho de Natal. “Por enquanto, não se tem como reunir público, mesmo que seja ao ar livre. E teatro tem que ser feito ao vivo” comenta a curadora do festival, Marina Gil.

“Em 32 anos, o festival foi realizado de forma ininterrupta e só mesmo uma pandemia mundial para fazer com que não realizássemos o evento neste ano”, lamenta. Sobre a transferência da verba para o Sonho de Natal, a presidente da Fundação Cultural, Glenda Viezzer, declarou: “Temos consciência que o Sonho é o principal evento da cidade e precisa da maior visibilidade possível e como existe a possibilidade de fazer o Sonho sem aglomeração, não podemos deixar de apoiá-lo”.

Mesmo que a 32ª edição do Festival de Bonecos não ocorra neste ano, os apaixonados pela arte bonequeira poderão matar as saudades do evento por meio de um mini-documentário que está sendo produzido pela Fundação Cultural e deverá ser lançado entre o final de outubro e início de novembro. “Esse material vai contar a trajetória do festival e será divulgado pelas redes sociais. Vai preencher a lacuna deixada pelo cancelamento do evento”, conta o conselheiro da entidade, Fernando Gomes. A previsão é de que o mini-documentário seja lançado entre o final de outubro e início de novembro. Promovido anualmente pela Fundação Cultural e financiado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o Festival de Bonecos atrai milhares de turistas e diversos participantes para Canela.