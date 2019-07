Festival de Cinema de Gramado anuncia filmes e homenageados da 47ª edição

publicidade

O Festival de Cinema de Gramado anunciou, nesta terça-feira, os filmes concorrentes da sua 47ª edição, que ocorre de 16 a 24 de agosto. Além da lista completa dos 19 longas-metragens em competição e 34 curtas, entre Mostra Gaúcha e Nacional, também foram divulgados os homenageados deste ano.

O troféu Oscarito será entregue ao ator Lázaro Ramos, pela sua trajetória no cinema nacional, onde coleciona 33 filmes no currículo. Já a diretora Carla Camurati receberá o troféu Eduardo Abelin, dedicado aos cineastas brasileiros, e o ator argentino Leonardo Sbaraglia receberá o Kikito de Cristal, que destaca nomes do cinema latino-americano. Anteriormente, já tinha sido divulgado o nome do cartunista Mauricio de Souza para o troféu Cidade de Gramado.

Momento de reflexão

Na cerimônia de divulgação da 47ª edição do Festival, o presidente da Gramatour, Edson Néspolo, ressaltou a importância da resistência do evento serrano, principalmente pelo momento de crise que vive a cultura brasileira. "É agonizante ver como estão os outros festivais de cinema no Brasil. Alguns não sabem se vão ocorrer, outros tiveram que ser adiados. É um momento de reflexão para o País", lamentou.

Néspolo também aproveitou para lembrar de alguns personagens importantes do festival que faleceram no último ano. "Eva Piwowarski tinha uma participação muito ativa conosco. Leo Machado era a voz do festival e Rubens Edwald Filho fez uma contribuição muito grande com evento. Será difícil preencher estas lacunas", comentou.

Após as mortes dos curadores Eva e Rubens este ano, Néspolo afirmou que novos nomes estão sendo estudados para integrar a curadoria do Festival ao lado do jornalista Marcos Santuário e que serão divulgados até o final de agosto.

Diversidade na tela

Sobre os longas selecionados para o Festival, o curador Marcos Santuário ressaltou que, ainda com a contribuição de Rubens Edwald Filho, eles escolheram filmes que representam o melhor do cinema brasileiro e estrangeiro.

"Nossa prioridade são filmes com diversidade. É colocar na tela filmes representativos, com estas possibilidades variadas, e que mesclam com o autoral e o comercial", afirmou.

Este ano, o Festival recebeu 195 longas brasileiros inscritos, número que superou a marca do ano passado, que teve 111. Já os filmes estrangeiros somaram 95 inscrições, número superior às 78 de 2018.

A categoria de curtas-metragens brasileiros, que já teve os 12 selecionados divulgados, contou com 777 inscrições, mais do que o dobro dos 365 da edição passada. Os curtas-metragens gaúchos receberam 95 inscrições e terão 20 títulos em competição.

"Bacurau", longa premiado pelo Júri no Festival de Cannes 2019, será o filme de abertura da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado.

Confira os filmes selecionados

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

• "Hebe - A Estrela do Brasil", de Maurício Farias (São Paulo)

•"O Homem Cordial", de Iberê Carvalho (Distrito Federal)

• "Pacarrete", de Allan Deberton (Ceará)

• "Raia 4", de Emiliano Cunha (Rio Grande do Sul)

• "Veneza", de Miguel Falabella (Rio de Janeiro)

• "Vou Nadar Até Você", de Klaus Mitteldorf (São Paulo)

• "30 anos Blues", de Andradina Azevedo e Dida Andrad (São Paulo)

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS

• "A Son of man - La maldición del tesoro de Atahualpa", de Jamaicanoproblem (Equador)

• "Dos Fridas", de Ishtar Yasin (México e Costa Rica)

• "El Despertar de las Hormigas", de Antonella Sudasassi Furnis (Costa Rica)

• "En el pozo", de Bernardo e Rafael Antonaccio (Uruguai)

• "La forma de las horas", de Paula de Luque (Argentina)

• "Muralla", de Rodrigo Alfredo Alejandro Patiño Sanjines (Bolívia)

• "Perro Bomba", de Juan Caceres (Chile)

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS

• "A Maior Locadora do Mundo", de Matheus Mombelli (Porto Alegre)

• "A Pedra", de Iuli Gerbase (Porto Alegre)

• "Budapest_V4_Final2", de Gabriel Motta (Porto Alegre)

• "buitenlanders/estrangeiros", de Cassio Tolpolar (Porto Alegre)

• "Dia de mudança", de Boca Migotto (Porto Alegre)

• "É assim que você parece", de Pedro Valadão (São Leopoldo)

• "Êles", de Roberto Burd (Porto Alegre)

• "Endotermia", de Emiliano Cunha (Porto Alegre)

• "Kerexu", de Denis Rodriguez e Leonardo Remor (Porto Alegre)

• "Linha Travessão", de Douglas Roehrs (Porto Alegre)

• "O Carnaval de Gregor", de Kiwi Bertola (Caxias do Sul)

• "O Menino da Terra do Sol", de Michel Marchetti (Bento Gonçalves)

• "Quero Ir para Los Angeles", de Juh Balhego (Porto Alegre)

• "Só sei que foi assim", de Giovanna Muzel (Pelotas)

• "Sonata", de Felipe Diniz (Porto Alegre)

• "Stardust", de P.Zaracla (Porto Alegre)

• "Tempestade e A Janela de Papel", de Viviane Locatelli (Porto Alegre)

• "Tesourinho", de Bruna Dreyer Nery (Pelotas)

• "Veraneio", de Nelson Diniz (Porto Alegre)

• "Who's That Man Inside My House?", de Lucas Reis (Sapucaia do Sul)

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

• "Teoria Sobre Um Planeta Estranho", de Marco Antônio Pereira (Minas Gerais)

• "A Pedra", de Iuli Gerbase (Rio Grande do Sul)

• "O Balido Interno", de Eder Deó (Pernambuco)

• "Menino Pássaro", de Diogo Leite (São Paulo)

•"O Véu de Amani", de Renata Diniz (Distrito Federal)

• "A Ética das hienas", de Rodolpho de Barros (Paraíba)

• "A Mulher que Sou", de Nathália Tereza (Paraná)

• "Sangro", de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro, Guto BR (codireção) (São Paulo)

• "Um Tempo só", de Lane Alves (São Paulo)

• "E o Que a Gente Faz Agora?", de Marina Pontes (Bahia)

• "Marie", de Leo Tabosa (Pernambuco)

• "Apneia", de Carol Sakura e Walkir Fernandes (Paraná)

• "Amor aos Vinte Anos", de Felipe Arrojo Poroger e Toti Loureiro (São Paulo)

• "Invasão Espacial", de Thiago Foresti (Distrito Federal)