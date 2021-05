Festival de Cinema de Gramado tem 760 filmes inscritos

publicidade

Mesmo com a dificuldade enfrentada pelo setor audiovisual no Brasil e na América Latina, a 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado apresentou um aumento de 14% no número de filmes inscritos para as mostras de Curtas-Metragens Brasileiros (CMB), Longas-Metragens Brasileiros (LMB) e Longas-Metragens Estrangeiros (LME). Ao total, foram 760 filmes inscritos: 133 longas-metragens brasileiros, 45 longas-metragens estrangeiros e 582 curtas-metragens brasileiros participarão da seleção. Os números colocam a edição como a quarta com maior número de inscrições.

Produções de 23 estados e do Distrito Federal estão entre os inscritos. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Minas Gerais são os que concentram o maior número. Entre os estrangeiros, estão produções de países como Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, México, Peru e Uruguai. Este ano, a curadoria dos longas metragens brasileiros e estrangeiros segue a cargo do jornalista, crítico de cinema, professor e editor assistente de Cultura do Correio do Povo, Marcos Santuario, e da atriz e cantora argentina do oscarizado longa “O Segredo dos Seus Olhos”, Soledad Villamil.

As inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos seguem abertas até o dia 25 de maio. Os participantes concorrem ao troféu em 13 categorias: Melhor filme, Melhor ator, Melhor atriz, Melhor direção, Melhor roteiro, Melhor fotografia, Melhor montagem, Melhor direção de arte, Melhor música, Melhor edição de som, Melhor produção/produção executiva, Júri da Crítica e Menção honrosa. Este ano, mais uma categoria de premiação vai integrar a mostra. Além do Kikito de Melhor Filme de Longa-Metragem Gaúcho, as obras selecionadas também disputarão o troféu de Melhor Filme de Longa-Metragem Gaúcho do Júri Popular. Para conferir a Cerimônia de Premiação dos Curtas Gaúchos da 48º edição, realizada em 2020, basta acessar o YouTube .