Festival de Cultura em Direitos Humanos tem início neste domingo

O 1º dh fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos, promovido pelo Instituto Vladimir Herzog, discute temas ligadas aos Direitos Humanos em cinco debates, quatro performances musicais e um ciclo de filmes. Realizado deste domingo até o próximo, dia 14, o evento on-line gratuito une arte e reflexão, tendo como parceiros o Instituto Ethos, Jornalistas Livres, Mundo Pensante, Projetemos e Ação na Rua-SP. A programação completa pode ser conferida no site www.dhfest.com.br .

A cerimônia de abertura está agendada para as 18h, com apresentação da atriz, pesquisadora, produtora cultural e poetisa Roberta Estrela D’Alva. Participarão do evento os curadores Francisco Cesar Filho e Leandro Pardí, além de autoridades e representantes de entidades envolvidas. Às 19h, tem início o show de Chico César, autor dos sucessos "Mama África" e "À Primeira Vista". No mesmo horário, ficarão disponibilizados os longas-metragens “A Cordilheira dos Sonhos”, de Patrício Guzmán; “Alice Júnior”, de Gil Baroni; “Nós”, de Pedro Arantes; “Para Onde Voam as Feiticeiras”, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral; “Selvagem”, de Diego da Costa; e “Vlado - 30 Anos Depois”, de João Batista de Andrade. E ainda os curtas-metragens “A Morte Branca do Feiticeiro Negro”, “Bonde”, “Egum”, “Entre Imagens (Intervalos)”, “Finado Taquari”, “Gilson”, “Inabitáveis”, “Negrum3”, “Marimbás”, “O Verbo Se Fez Carne”, “O Que Pode um Corpo?”, “Paradoxos”, “Perifericu”, “Ruivaldo, O Homem Que Salvou a Terra”, “Tranças” e “Tuã Ingugu (Olhos D'Água)”.

Tássia Reis, o coletivo Baile em Chernobyl e o rapper Kunumi MC compõem a programação musical. No ciclo de debates, participam personalidades como o fotógrafo Sebastião Salgado, os escritores Conceição Evaristo e o líder indígena Ailton Krenak, a cineasta Tata Amaral e o documentarista chileno Patricio Guzmán. Rogério Sottili, diretor-executivo do Instituto Vladimir Herzog, afirma que o festival, viabilizado pela Lei Aldir Blanc, pretende contribuir para a construção de um país mais justo e democrático.