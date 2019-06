Festival de Gramado anuncia curtas brasileiros selecionados

publicidade

A organização do Festival de Cinema de Gramado divulgou, nesta quarta-feira (26), os curtas-metragens brasileiros concorrentes na 47ª edição do evento. A categoria, que é uma das mais disputadas, recebeu 777 inscrições para a mostra competitiva deste ano. Em 2018, foram recebidos 365 títulos.

Produtores de 24 estados inscreveram seus filmes. Na escolha das produções, os jurados escolheram 14 títulos que representam oito estados e o Distrito Federal. Com perfil diverso, a comissão de seleção foi composta por cinco profissionais de diferentes áreas ligadas ao cinema.

Os concorrentes disputarão dez prêmios oficiais, num total de R$ 60 mil, além do Júri Popular e da Crítica. Também será entregue o Prêmio Canal Brasil. “O que mais me surpreendeu positivamente foi ver a diversidade de lugares, com uma qualidade geral muito boa, inclusive de regiões que não têm tradição cinematográfica”, avalia Giovanna Pezzo, diretora de fotografia que integra a comissão.

Além de Giovanna, também formam a comissão o jornalista, publicitário e crítico de cinema, Roberto Cunha, a diretora e roteirista Maria Clara Escobar, a produtora cultural Andréa Mota e o gestor cultural Anderson Mueller. O jornalista Marcos Santuário é um dos curadores do Festival.

O filme "Bacurau" vai abrir a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no dia 16 de agosto. Longa brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles foi premiado no Festival de Cannes deste ano.



Curtas-metragens brasileiros selecionados para o 47º Festival de Cinema de Gramado

Teoria sobre um planeta estranho - 15’

Direção: Marco Antônio Pereira

Estado: Minas Gerais



A pedra - 19’15”

Direção: Iuli Gerbase

Estado: Rio Grande do Sul



O balido interno - 15’

Direção: Eder Deó

Estado: Pernambuco



Menino pássaro - 15’

Direção: Diogo Leite

Estado: São Paulo



O véu de Amani - 14’58’’

Direção: Renata Diniz

Estado: Distrito Federal



A ética das hienas - 21’

Direção: Rodolpho de Barros

Estado: Paraíba



A mulher que sou - 15’09

Diretora: Nathália Tereza

Estado: Paraná



Sangro - 7’15”

Direção: Tiago Minamisawa e Bruno Castro

Co-Direção: Guto BR

Estado: São Paulo

Um tempo só - 8’31”

Direção: Lane Alves

Estado: São Paulo

E o que a gente faz agora? - 16’41”

Direção: Marina Pontes

Estado: Bahia

Marie - 20’

Direção: Leo Tabosa

Estado: Pernambuco

Apneia - 14’27”

Direção: Carol Sakura e Walkir Fernandes

Estado: Paraná

Amor aos vinte anos - 19’57”

Direção: Felipe Arrojo Poroger e Toti Loureiro

Estado: São Paulo

Invasão espacial - 14’29”

Direção: Thiago Foresti

Estado: Distrito Federal