Festival de Música de Porto Alegre recebe inscrições até 26 de julho

O Festival de Música de Porto Alegre segue com as inscrições abertas para sua 14ª edição até 26 de julho. Após nove anos, a Prefeitura voltou a realizar o evento com o objetivo de valorizar a produção musical da cidade.

Os interessados podem se inscrever na sede da AMRIGS (avenida Ipiranga, 5311) ou na Coordenação de Música (rua da República, 635 – Cidade Baixa), das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A ficha de inscrição poderá ser acessada junto ao regulamento no site da AMRIGS e na página do Facebook da Coordenação de Música.

As etapas classificatórias serão realizadas no mês de setembro, por regiões da cidade, nos dias 16 (Norte), 18 (Leste), 23 (Oeste) e 25 (Sul), no Teatro da AMRIGS a partir das 20h30min. A final será realizada no Parque Farroupilha, no sábado, 5 de outubro, às 18h.

Além dos troféus, todos os 44 classificados para as eliminatórias receberão dois cursos, um de produção musical e outro de imersão instrumental, com a Banda Municipal de Porto Alegre. Os finalistas gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Os vencedores das categorias tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

Confira os valores da premiação:

1º lugar categoria Geral: R$ 10 mil

2º lugar categoria Geral: R$ 5 mil

3º lugar categoria Geral: R$ 3 mil

1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos): R$ 3 mil

1º lugar categoria Músico de Rua: R$ 3 mil

Melhor Torcida: R$ 1 mil

Melhor Instrumentista: R$ 1 mil