Festival de Verão Salvador 2023 promove encontros musicais

publicidade

No Parque de Exposições, em Salvador (Bahia), nos dias 28 e 29 de janeiro, será realizado o Festival de Verão Salvador 2023. Suspenso desde a edição de 2020, em virtude da pandemia, o evento retorna ao Parque de Exposições. Ingressos através da plataforma Sympla.



Para esta edição, o Festival traz como mote o slogan “Somos Mundo”, que estimula os conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento e diversidade. Serão 16 shows, divididos em dois palcos principais, encabeçados por um line up. No palco, os cruzamentos musicais são de múltiplas naturezas, como Criolo com Ney Matogrosso, Ludmilla com Glória Groove, Saulo com Marina Sena e Jão com Pitty. A batida percussiva de Salvador terá seu espaço demarcado nos encontros entre Baiana System e Olodum e de Carlinhos Brown com Duda Beat e a banda Àttooxxá.



A baianidade e a potência feminina estarão representadas no show em que Ivete Sangalo convida Luedji Luna e na reunião das mulheres pretas no espetáculo que terá Margareth Menezes, Majur e Larissa Luz. Além da reunião de grandes expoentes da música brasileira, como Gilberto Gil com Caetano Veloso.



Os amantes do rap nacional poderão conferir shows de Orochi com Djonga, Felipe Ret com Caio Lucas, e Xamã, cuja companhia no palco ainda será anunciada. A programação do festival contempla ainda o pop de Luísa Sonza e os diferentes estilos de pagode de Leo Santana e de Ferrugem, que convida Xande de Pilares.

Confira agenda do FV: