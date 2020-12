Festival híbrido movimenta o cinema no Ceará

publicidade

Começa neste sábado, em Fortaleza, a 30ª edição do Cine Ceará – Festival Iberoamericano de Cinema, que vai apresentar mais de 50 filmes, entre longas e curtas-metragens. O evento transpõe a programação para além das salas de exibições e de debates, chegando à web e à televisão, como consequência da pandemia do Covid 19. O que aconteceu com outros eventos do gênero, no Brasil e no exterior este ano, torna possível a realização do Festival em Fortaleza, que vai até o próximo dia 11 de dezembro. A programação presencial ocorre no tradicional Cineteatro São Luiz, respeitando os Protocolos de Reabertura para Cinemas do Governo do Ceará, no Canal Brasil, no canal do festival no Youtube e na TV Ceará, emissora pública, mantida pela Fundação de Teleducação do Ceará (FUNTELC), afiliada a TV Cultura e a TV Brasil.

A partir das 20h deste sábado começa a Mostra Competitiva ibero-americana de Longa-metragem, que diariamente será presencial no São Luiz e transmitida simultaneamente online pelo Canal Brasil. O filme que abre a mostra é “A Morte Habita à Noite”, de Eduardo Morotó, inspirado em contos de Charles Bukowski com Roney Villela, Mariana Nunes, Endi Vasconcelos, Rita Carelli e Pedro Gracindo no elenco. Será a primeira exibição no país, depois de participar do Festival de Rotterdam e do Inffinito Film Festival (EUA), que rendeu o prêmio de Melhor Ator para Villela, e entrar na seleção oficial do Festival Internacional de Cinema de Roterdã e do Festival de Viña del Mar. Antes da exibição do filme, será transmitida na tela do cinema a solenidade de abertura da 30ª edição do Cine Ceará.

No domingo, dia 6, a partir das 19h, será exibido “Las Buenas Intenciones” (As Boas Intenções), de Ana García Blaya, filme argentino exibido no Festival de Toronto, em San Sebastián e Havana. Depois é hora da produção brasileira “Última Cidade”, ficção do cearense Victor Furtado. Na segunda-feira será exibido “Érase una vez en Venezuela” (Era Uma Vez na Venezuela), o documentário de Anabel Rodríguez, que já passou pelos festivais de Sundance, Miami, Venezuela, Toronto e pelo HotDocs (Canadá), além de ser escolhido pela Venezuela para disputar uma vaga no Oscar 2021.

A mostra segue com o documentário “Nazinha Olhai Por Nós”, de Belisario Franca, sobre presidiários que aguardam um indulto para celebrar o Círio de Nazaré. Na quarta-feira poderá ser visto “Blanco en Blanco” (Branco no Branco), de Théo Court, coprodução Chile-Espanha-França-Alemanha premiada nos festivais de Veneza, Toulouse, Havana, de Minsk, na Bielorrússia, no Cine Latino Film Festival, na França, e no Festival de Lima, vencedor nas categorias de Melhor Direção, Menção Especial do Júri à Melhor Ficção e Menção Especial Melhor Fotografia. E na quinta-feira, dia 10, o festival encerra a Competitiva Ibero-americana com o documentário autobiográfico “A Media Voz” (A Meia Voz), de Heidi Hassan e Patricia Pérez Fernández, vencedor no IDFA, na Holanda e eleito também como melhor filme no Festival de Havana, premiado como melhor direção de documentário no Festival de Málaga, Espanha, recebeu Menção Especial do Júri no Festival de Atenas 2020 e Grande Prêmio do Júri no Festival CinéMartinique 2020.

Para a programação no Cineteatro São Luiz do dia 06 ao dia 10, os ingressos serão distribuídos gratuitamente através do site da Bilheteria Virtual. O link poderá ser acessado através do site do Cine Ceará. Cada ingresso conterá um QRCode que deverá ser apresentado na entrada do cinema. Para as datas de abertura e encerramento o acesso será restrito a convidados. A capacidade do local será limitada de acordo com os protocolos de biossegurança.

Competição de curtas, homenageados e noite de encerramento

Além de transmitir a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, o Canal Brasil será a única plataforma de exibição dos filmes da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem. Os 15 curtas poderão ser assistidos a qualquer momento, de 05 a 11 de dezembro.

Estão na mostra filmes de nove estados, incluindo o experimental “Magnética”, de Marco Arruda, e “Vista para dias nublados”, ficção de Ana Luísa Moura, ambos do Rio Grande do Sul

As duas principais homenagens deste Cine Ceará 2020 serão a atriz Glória Pires e o ator Lázaro Ramos. Na noite de encerramento da 30ª edição, dia 11, o Cine Ceará exibe, unicamente no Cineteatro São Luiz, em sessão hors-concours, o longa brasileiro “O silêncio da Chuva” de Daniel Filho, produção da Lereby, em coprodução com Globo Filmes e distribuição da Elo Company. Inspirado no romance policial de Luiz Alfredo Garcia-Roza, o filme narra a saga do detetive Espinosa, vivido por Lázaro Ramos, e da policial Daia (Thalita Carauta) em solucionar o mistério que envolve a morte do executivo Ricardo (Guilherme Fontes), encontrado baleado sentado ao volante de seu carro, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Já a Solenidade de Encerramento e Premiação do 30º Cine Ceará será exibida no dia 11, às 21h30, simultaneamente no Cineteatro São Luiz, no canal do festival no Youtube e na TV Ceará. Na ocasião, serão anunciados os vencedores das Mostras Competitivas.