Festival Varilux exibe "O Mistério de Henri Pick" em São Leopoldo

O Festival Varilux de Cinema Francês irá exibir "O Mistério de Henri Pick" nesta terça-feira em São Leopoldo. Com mediação do cineasta Ulisses da Motta, a sessão terá início às 16h30min no Bourbon Shopping (rua Primeiro de Março, 821) e será comentada pelo professor Milton do Prado Franco Neto, coordenador do Curso de Realização Audiovisual da Unisinos.

Com direção de Rémi Bezançon, em "O Mistério de Henri Pick" um romance se torna um best-seller, mas seu autor, Henri Pick, um fabricante de pizza que morreu dois anos antes, nunca teria escrito nada além de listas de compras, segunda a viúva. Convencido de que se trata de uma fraude, um famoso crítico literário decide liderar a investigação.

O Festival Varilux segue com sessões até o dia 19 de junho em mais de 70 cidades brasileiras. No Rio Grande do Sul, além de São Leopoldo, a mostra também ocorre em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Caxias do Sul.

Para conferir a programação completa ou adquirir ingressos antecipados para os filmes, basta acessar o site oficial do festival.