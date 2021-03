Festival Ziriguidum celebra 70 anos de carreira de Dóris Monteiro

publicidade

A 20ª edição do festival “#ZiriguidumEmCasa” vai ao ar neste sábado, às 20h, celebrando os 70 anos de carreira da cantora Dóris Monteiro, com transmissão pelo YouTube . Claudio Lins abre a noite, dividindo cena com o pianista Roberto Bahal e recebe um time plural. Passam pelo programa nomes como os de Joyce Moreno, Marcos Valle, Patrícia Alví, João Cavalcanti, Roberta Sá, Marcos Sacramento, Carol Saboya, Ricardo Silveira, Moyseis Marques, Oswaldo Gusmão, Dani Coimbra, Sargaço Nightclub, Sônia Delfino, Pilar e o Quarteto Linha, representado por Alex Amorim e Stênio Carvalho. A festa também inclui depoimentos da cantora Claudette Soares, do jornalista Rodrigo Faour e da própria homenageada.