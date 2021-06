"Filhos do Ódio", produzido por Spike Lee, estreia em 25 de junho

publicidade

O drama biográfico “Filhos do Ódio” (Son of the South), produzido pelo cineasta Spike Lee, chega às plataformas digitais no dia 25 de junho, com distribuição da Synapse Distribution. O filme estará disponível para compra e aluguel em plataformas digitais.

O roteiro é baseado no livro biográfico “The Wrong Side of Murder Creek”, escrito por Bob Zellner e Constance Curry

A trama se passa nos anos 60, quando Bob Zellner (interpretado por Lucas Till, da franquia X-Men), um jovem branco do Alabama e neto de um membro da Ku Klux Klan decide questionar a segregação racial nos Estados Unidos, no auge das atividades de grupos supremacistas brancos.

A narrativa também aborda o encontro de Zellner com importantes líderes negros da época, como Rosa Parks e John Lewis, antes de se tornar o primeiro secretário branco do Comitê Coordenador Estudantil Não-Violento (Student Nonviolent Coordinating Committee). Lucy Hale ("Pretty Little Liars") e Cedric the Entertainer ("Uma Turma do Barulho") também estão no elenco. Atualmente, Bob Zellner, com 82 anos, continua presente no movimento dos Direitos Civis americanos, sendo um dos mais respeitados porta-vozes da causa.

Com produção executiva do cineasta Spike Lee, vencedor do Oscar por “Infiltrado na Klan” e diretor de obras como “Malcom X” e “Destacamento Blood”, o longa é dirigido por Barry Alexander Brown, que trabalhou anteriormente com Lee nas produções “Infiltrado na Klan” e “Faça a Coisa Certa”.