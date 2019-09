Filme "Abominável" terá sessão para crianças com autismo em Porto Alegre

publicidade

O filme "Abominável" ganhará uma sessão especial para crianças com autismo em Porto Alegre neste final de semana. A exibição ocorre neste sábado, às 11h, no GNC Praia de Belas (avenida Praia de Belas, 1181). O valor do ingresso custará R$ 14 para as crianças e acompanhantes.

A sessão será dublada e contará com as seguintes especificações: as luzes estarão parcialmente ligadas; o volume será diminuído; não haverá trailers no início do filme e as crianças poderão se movimentar livremente pela sala.

"Abominável" entrou em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira e mostra a história do encontro da adolescente Yi (Chloe Bennet) com o jovem Yeti no telhado do seu prédio em Xangai. Ela e seus amigos Jin (Tenzing Norgay Trainor) e Peng (Albert Tsai) o nomeiam Everest e embarcam em uma jornada para levar a criatura mágica de volta para sua família no ponto mais alto da Terra.

Mas o trio precisará enfrentar Burnish (Eddie Izzard), um homem rico com a intenção de capturar um Yeti, e a zoóloga Dr. Zara (Sarah Paulson) para ajudar Everest a voltar para casa.

Confira o trailer