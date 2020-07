Filme italiano "Lacci" abrirá a Mostra de Veneza

publicidade

O filme "Lacci", dirigido pelo ator e diretor italiano Daniele Luchetti, abrirá a 77ª edição do Festival de Veneza, que será realizada de 2 a 12 de setembro, informaram os organizadores nesta sexta-feira. O filme, que participa fora da competição, é estrelado por um elenco de estrelas italianas, incluindo Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi, e "abre os bailes do primeiro festival realizado em tempos imprevistos", afirmou o realizador. O festival terá um programa relativamente reduzido este ano devido à pandemia de coronavírus, após o adiamento forçado pela pandemia, explicou o diretor da Mostra, crítico de cinema italiano Alberto Barbera. O filme, ambientado em Nápoles na década de 1980, é uma história de amor e desamor, de infidelidades e casamentos e é baseado no romance de mesmo nome do italiano Domenico Startone, considerado um dos cem melhores livros de 2017, segundo a seleção do jornal New York Times. "Lacci" será lançado no grande salão do Palácio de Cinema, no Lido de Veneza, como tem sido a tradição para essas ocasiões.

