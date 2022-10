Filme "Marte Um" é premiado nos festivais de Atlanta e Nashville nos EUA

publicidade

Lançado nos cinemas em 25 de agosto, "Marte Um", de Gabriel Martins, já alcançou a marca de mais de 60 mil ingressos vendidos em todo o país. Além disso, o filme escolhido para representar o Brasil no Oscar já começou sua campanha rumo à indicação na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira, e, recentemente, foi premiado em dois festivais nos EUA, aumentando ainda mais sua visibilidade entre os votantes.

“Estamos muito felizes com o circuito de apoio que se fez ao redor do filme, tanto de produtores e cineastas, quanto como pessoas de outras partes da indústria, que ofereceram suas expertises para nos ajudar nesse processo da campanha. E também encontramos empresas dispostas e disponíveis a colaborar financeiramente com a campanha”, conta Thiago Macêdo Correia, da Filmes de Plástico, produtora de "Marte Um".

O filme já conta com um publicista nos Estados Unidos, que será responsável pela gerencia da campanha, e criação de um calendário para agendamento das sessões que vão acontecer em Los Angeles, Nova York, São Francisco e Londres, ao longo dos próximos meses. Nos últimos dias, no Out On Film Festival – Atlanta LGBTQ Film Festival, "Marte Um" recebeu os troféus de melhor filme de ficção, melhor filme internacional e melhor elenco. Já no Nashville Film Festival, o longa recebeu o prêmio de melhor longa de ficção.

"Marte Um" é dirigido por Gabriel Martins. O projeto foi contemplado em um edital feito para produções compostas majoritariamente por profissionais negros. O filme traz o cotidiano de uma família negra, nos últimos meses de 2018, pouco depois das eleições presidenciais. O garoto Deivid (Cícero Lucas), o caçula da família Martins, sonha em ser astrofísico. Morando na periferia de um grande centro urbano, não há muitas chances para isso, mas mesmo assim, ele não desiste. O pai trabalha como porteiro de um prédio e sonha em ver o filho como jogador de futebol. A mãe trabalha como faxineira. A filha conhece uma pessoa com quem começa um relacionamento sério. A trama aborda questões como planos, frustrações, oportunidades e afeto.

No Festival de Cinema de Gramado deste ano, "Marte Um" recebeu os Kikitos de Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Musical e o Prêmio Especial do Júri.