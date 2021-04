Filme 'Pacarrete' estreia no Canal Brasil

publicidade

O filme brasileiro “Pacarrete”, primeiro longa-metragem do diretor Allan Deberton, estreia nesta quarta-feira no Canal Brasil, às 22h55min. Este título foi o grande vencedor do 47º Festival de Cinema de Gramado (2019), de onde saiu consagrado, com oito Kikitos. Também esteve e várias listas de melhores filmes de 2020.

Esta comédia dramática aborda muitas questões a partir da protagonista que dá título ao filme, uma mulher que ama o balé e música clássica e vive na pequena cidade de Russas, no interior do Ceará. A protagonista, cujo nome dá o título ao filme, é interpretada por Marcélia Cartaxo. Entre os prêmios recebidos, está o troféu de Melhor Atriz em Gramado e o Urso de Prata de Melhor Atriz no Fesyival de Berlim.

O filme aborda muitas questões com delicadeza e bom humor, mas isso não significa que a abordagem não seja profunda. Em cena, terceira idade, solidão e cultura são temáticas que emergem enquanto vamos criando empatia por Pacarrete e os que a cercam, como a sua irmã e a empregada doméstica. As três convivem na mesma casa. Além de um roteiro bem construído, as atuações e a direção estão entre os pontos fortes da produção. A intensidade e a energia de Pacarrete contrastam com a serenidade de sua irmã cadeirante, Chiquinha (Zezita de Matos), e a praticidade da empregada, Maria (Soia Lira), com quem vive a implicar.

O desajuste de Pacarrete com o meio em que vive é o ponto nevrálgico da trama. Conforme o diretor contou em coletiva no Festival de Gramado, a personagem é inspirada em uma mulher real que teve formação clássica, sonhava em ser bailarina, viveu em uma cidade grande, mas teve de voltar para a cidade natal para cuidar da irmã. Pacarrete tem suas extravagâncias, mas em uma cidade cosmopolita ela provavelmente encontraria sua turma: amantes da arte e do balé. Mas na pequena cidade em que vive, ninguém se interessa por isso. O caso fica claro quando ela procura a prefeitura se oferecendo para fazer uma apresentação de dança na festa de 200 anos do município, mas é rejeitada com a justificativa de que o povo quer ver outra coisa.

Durante as festividades, a casa da protagonista é invadida pelo som da música alta popular que toca com amplificadores, agredindo seus ouvidos. Os frequentadores urinam em frente à sua casa, fazem barulho e deixam lixo pelo chão. Pacarrete se sente sitiada e incompreendida. O único amigo que ela tem é o compreensivo dono de um bar, vivido pelo ator João Miguel, que exibe mais uma premiada interpretação de sua carreira. Os olhares repletos de doçura que ele dirige à protagonista estão entre as cenas mais enternecedoras da narrativa. Com uma equipe cheia de talentos, destacamos ainda o figurino criado por Chris Garrido: alegre, colorido e elegante.

Considerada a louca da cidade por viver fora dos padrões, nos questionamos se a cidade não era pequena demais para Pacarrete. Frente a um empobrecimento nas letras e acordes da música e dança brasileira para as massas, os amantes de uma estética mais erudita são minoria e podem se sentir “desajustados” em ambientes em que o nível educacional pouco supera o básico.

No microcosmo de Pacarrete, suas atitudes significam resistência, luta pelos sonhos e pela arte que acredita ser a que mais enleva. É melhor ser fiel a si mesmo do que perder a sua identidade em prol de socialização vazia.