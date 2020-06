Filmes nacionais inéditos ganham pré-estreias on-line

publicidade

Fechada desde o início do isolamento social, a rede de cinemas Espaço Itaú criou uma parceria com a plataforma Looke Eventos Paralelos e promove um festival de pré-estreias através do seu mais novo projeto: o Espaço Itaú Play, dentro do seu próprio site. Devido à pandemia, esta novidade é uma alternativa para os cinéfilos.

O início será na próxima sexta-feira, data que homenageia o cinema brasileiro. Os longas-metragens que integram esta mostra estrearão no circuito assim que a volta às atividades for confirmada pelos órgãos competentes. Os filmes têm datas previamente divulgadas. Cada título ficará disponível por apenas 48 horas, ao preço de R$ 10,00.

A seleção brasileira mostra produções de várias regiões do Brasil. O primeiro a inaugurar o projeto será “Três Verões”, de Sandra Kogut (RJ), no dia 19 de junho. Com Regina Casé no elenco, a trama se passa em uma mansão de um casal rico.

Do Rio Grande do Sul, foi escolhido o inédito filme da diretora Ana Luiza Azevedo, “Aos Olhos de Ernesto”, que será exibido no final de semana que vem, dias 20 e 21 de junho. Este drama acompanha um idoso fotógrafo uruguaio que se envolve com uma cuidadora de cães. Também integram a mostra, entre outros, filmes premiados no último Festival de Cinema de Brasília e que ainda estão inéditos. Entre eles, “Piedade”, de Claudio Assis, e “A Febre”, de Maya Da-Rin.