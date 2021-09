Final da 'Ilha Record' agita fãs e fica entre assuntos mais falados da web

publicidade

A grande final da Ilha Record, exibida ao vivo na noite desta quinta-feira (9), agitou as redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. O reality show, comandado por Sabrina Sato, consagrou Any Borges como a grande campeã.

A influenciadora disputou o caça ao tesouro, encontrou as caixas e somou mais pontos que Pyong Lee com as pedras coloridas, levando para casa R$ 500 mil. Pyong, que ficou em segundo lugar, garantiu um prêmio de R$ 100 mil.

Já Mirella Santos foi eleita a favorita do público com 79,33% dos votos e ganhou R$ 250 mil.

Antes de Sabrina anunciar o resultado, muitos internautas declararam torcida e fizeram mutirão para conseguir mais votos para os competidores preferidos. A disputa da votação popular entre Nadja Pessoa e Mirella, que tiveram desentendimentos no confinamento e foram rivais no jogo, voltou a agitar o Twitter.

Após o anúncio das vencedoras, fãs de Any e Mirella comemoraram o resultado na web.