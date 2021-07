Final do Canta Comigo 3 promete emocionar o público neste domingo (11)

publicidade

O Canta Comigo 3 chega à sua grande final neste domingo (11), com apresentações que prometem mexer com as emoções dos 100 jurados, do apresentador Rodrigo Faro e dos fãs de casa.

Para garantirem seu espaço no Top 3, a última etapa antes da decisão, os candidatos escolheram canções poderosas e cheias de emoção para mostrarem suas personalidades como artistas. Entre as versões, estão: (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, imortalizada na voz de Aretha Franklin; River Deep - Mountain High, interpretada por Ike e Tina Turner; Disparada, clássico nacional de Jair Rodrigues; Ciclo Sem Fim, trilha sonora da animação O Rei Leão; e The Way You Make Me Feel, do eterno rei do pop Michael Jackson, entre outros.

Quem decide qual dos três últimos finalistas conquista a vitória na competição e leva o prêmio de R$ 300 mil é o público, em votação aberta no Portal R7.

Acompanhe a grande final do Canta Comigo 3 neste domingo (11), a partir das 17h30, na Record TV. Não perca!