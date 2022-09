Flautista Vladimir Soares vem ao Brasil para curta temporada de concertos

publicidade

Considerado pela crítica alemã como Um Paganini da Flauta Doce, o flautista e educador musical porto-alegrense, Vladimir Soares, radicado na Alemanha desde 2013, onde cursou dois mestrados na Musikhochule Stuttgart (Escola Superior de Música e Artes Cênicas de Stuttgart), e ministra aulas de flauta doce em escolas regulares, faz curta temporada de concertos em Porto Alegre.

Sábado, dia 3 de setembro

Neste sábado, Vladimir apresenta um programa de flauta doce solo executando oito peças da Idade Média ao século XX. Serão ouvidas peças como o anônimo dos séculos XIII-XIV (Belicha), Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Carl Phillipp Emmanuel Bach, Narcisse Bousquet, Isang Yun e Paul Leehnouts. Na Ecarta (João Pessoa, 943), às 18h, com entrada gratuita. Transmissão ao vivo pelo canal do Youtube. São aceitas doações de alimentos para o projeto Cozinha Solidária.

Domingo, dia 4 de setembro

A Orquestra de Câmara da Ulbra dedica seu concerto ao Barroco, com obras dos três principais nomes do período: J.S.Bach, G. P. Telemann e Antonio Vivaldi. Sob a regência de Tiago Flores, o espetáculo terá solos de Vladimir Soares e contará também com a participação de Fernando Cordella (cravo). Apresentação será neste domingo, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Em parceria com o Projeto Juvenil Solidário sugere-se a doação de alimentos não perecíveis e agasalhos em bom estado.

Vladimir Soares

Natural de Porto Alegre, Vladimir Soares iniciou seus estudos musicais em 1996 na Orquestra Villa-Lobos e graduou-se em música em 2010 na Ufrgs. Mestre pela Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Escola Superior de Música e Artes Cênicas de Stuttgart), na Alemanha, Vladimir concluiu dois mestrados: Mestrado em Música de Câmara e em Flauta Doce, sendo que no segundo recebeu nota máxima e Láurea Acadêmica, fato que não ocorria na classe de flauta doce há 25 anos.

Vladimir já atuou em concertos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Alemanha e na Inglaterra. Lançou seu primeiro disco solo, intitulado “Anna Bon di Venezia”, gravado em Londres, em outubro de 2018, pelo selo Drama Musica. O instrumentista, que adquiriu cidadania alemã em 2021, atualmente, integra o Rosarium Quartett, de flautas doces, e a Orquestra de Câmara de Stuttgart.