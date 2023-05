Foo Fighters anuncia Josh Freese como novo baterista

publicidade

O Foo Fighters anunciou Josh Freese como seu novo baterista durante um evento transmitido ao vivo pela internet na tarde deste domingo, 21. A posição estava indefinida desde a morte de Taylor Hawkins durante uma turnê da banda na América do Sul em 2022, dias antes de um show no Brasil, que acabou cancelado.

Segundo a revista Variety, Freese já era amigo de longa data de Dave Grohl e do próprio Hawkins, e tocou ao lado de bandas como Guns'n'Roses, Nine Inch Nails, Offspring e Weezer. Ele vai participar da turnê que se inicia em New Hampshire, nos Estados Unidos, na próxima quarta-feira, 24 de maio.